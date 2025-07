Predsednica: Ohranitev resnice o genocidu v Srebrenici je dolžnost

Kot slavnostna govornica je Nataša Pirc Musar na slovesnosti, ki je potekala na ploščadi pred Muslimanskim kulturnim centrom, poudarila, da ima v času, ko po Evropi in svetu ponovno odmevajo glasovi izključevanja, demonizacije drugega, zanikanja dejstev in relativizacije zločinov, današnja slovesnost jasno sporočilo - da "resnica ni stvar kompromisa. Genocid ni stvar interpretacije. Mir ni samoumeven".

"V Ukrajini, Gazi, Iranu, Sudanu in drugod spremljamo brutalne posledice vojne, ki nas opominjajo, kako hitro lahko zanikanje suverenosti, resnice in človekovega dostojanstva pripelje do trpljenja. Tudi na Zahodnem Balkanu, kjer so rane preteklosti še vedno žive, obstajata grožnja za zgodovinski revizionizem in politično instrumentalizacijo bolečine," je opozorila.

Po njenih besedah je Slovenija zavezana resnici in pravici ter temu, da genocid v Srebrenici ne bo nikoli pozabljen. "Zato izražam najgloblje sožalje svojcem žrtev in izrekam podporo vsem tistim, ki še vedno iščejo posmrtne ostanke svojih bližnjih, ki si prizadevajo za pravičnost in kljub globokim ranam še vedno verjamejo v moč dialoga, sprave in miru," je dejala.