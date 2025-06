Predsednica na Madagaskarju odprla šolo, ki jo je pomagala zgraditi Slovenija

Ob odprtju je Pirc Musarjeva izrazila hvaležnost vsem partnerjem, še posebej misijonarju slovenskega rodu Opeki za njegovo predanost pri delu za skupnost, ki je zgled, kaj vse zmorejo pogum, sočutje in zaupanje v človeka: "Upam, spoštovani oče Opeka, da je Slovenija vsaj do neke mere uspela izpolniti vaša pričakovanja. Naj bodo šolske potrebščine, športna oprema in drugi pripomočki, poslani v vaše kraje, v oporo pri učenju, poučevanju in razvoju ustvarjalnosti."

Gradnja šole se je začela leta 2024 v okviru projekta Prehranska varnost in možnost izobraževanja za revne otroke na Madagaskarju v višini 321.150,00 evrov, ki jih je v okviru proračunskih sredstev za uradno razvojno pomoč zagotovilo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije.

"Odprtje šole je praznik za vsako skupnost tega sveta. Ko odpiramo šolo, pošiljamo pomembno sporočilo v svet. Šola pomeni odprta vrata do znanja. Pomeni odprta vrata do druženja z vrstniki. Pomeni oblikovanje človeka tako, da lahko prispeva k skupnosti."

Napovedala je prizadevanje, da se odlično sodelovanje nadaljuje tudi v prihodnje: "Slovenija bo tudi v prihodnje zavezana projektom, ki izboljšujejo dostojanstvo, izobraževanje in zdravje najranljivejših. Veseli me, da smo zgradili šolo, ki bo otrokom omogočila boljšo prihodnost, in da skupaj s partnerji gradimo mostove solidarnosti, znanja in sočutja."

Osnovna šola z enajstimi učilnicami, sanitarnimi prostori in šolsko kuhinjo bo omogočila kakovostno izobraževanje za približno 550 otrok, starih od 6 do 11 let. Zgrajena je bila v enem letu. V okviru projekta je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve zagotovilo tudi šolsko malico za več kot 5.300 madagaskarskih otrok za tri mesece.

Predsednica je skupnosti Akamasoa simbolno predala tudi materialno pomoč, ki je bila zbrana v okviru humanitarne akcije "Slovenija za Madagaskar", izvedene na pobudo Fundacije Alma, v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in Slovensko karitas.