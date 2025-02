Predsednici Zveze slovenskih društev na Hrvaškem odredili enomesečni pripor

Barbaro Antolić Vuporo in druge osumljence je policija aretirala v torek. Isti dan je hrvaški parlament soglasno potrdil odvzem poslanske imunitete osumljenki, ki ga je zahtevalo tožilstvo. V Socialdemokratski stranki (SDP) pa so poslanko začasno razrešili vseh strankarskih dolžnosti.

Preiskovalni sodnik županijskega sodišča v Zagrebu je v istem primeru zaradi nevarnosti vpliva na priče danes med osmimi osumljenci odredil pripor tudi za visokega uslužbenca v mestni upravi in za sodno izvedenko.

Njen odvetnik je po aretaciji zatrdil, da ga primer ne skrbi in da bo njegova stranka dokazala nedolžnost. "Skrbi pa me, ne samo kot odvetnika, temveč kot državljana, ta postopek in celotna situacija," je dejal.