Predsednik Benina: Razmere po poskusu državnega udara pod nadzorom

Predsednik Benina Patrice Talon je v nedeljo zvečer dejal, da so razmere v tej zahodnoafriški državi popolnoma pod nadzorom, potem ko je vlada po zaslugi "lojalnih vojakov" in nigerijskih sil preprečila poskus državnega udara. V nagovoru ljudstvu, ki ga je prenašala televizija, je še napovedal, da izdaja ne bo ostala nekaznovana.

Kot je poudaril 67-letni predsednik, so lojalistične sile "očistile zadnje žepe upora". "Lojalnost in mobilizacija sta nam omogočili, da smo premagali te oportuniste in preprečili katastrofo za našo državo," je poudaril Talon. "Ta izdaja ne bo ostala nekaznovana," je dodal po poročanju britanskega BBC.

Predsednik Benina Patrice Talon FOTO: AP icon-expand

Ni jasno, ali je poskus državnega udara zahteval žrtve, vendar je predsednik te zahodnoafriške države izrazil sožalje "žrtvam nesmiselne avanture, pa tudi tistim, ki jih še vedno zadržujejo pobegli uporniki". Skupina vojakov iz Vojaškega odbora za ponovno ustanovitev (CMR) je pred tem v nedeljo razglasila, da so odstavili predsednika Talona. Razglasili so tudi začasno razveljavitev ustave, zaprtje vseh kopenskih meja in zračnega prostora države. Poskus prevzema oblasti so utemeljili z "nenehnim slabšanjem varnostnih razmer v severnem Beninu". Kot razlog so navedli tudi zanemarjanje ubitih vojakov in njihovih družin, ki so bile prepuščene same sebi.

Vlada v Beninu je nato sporočila, da je preprečila poskus državnega udara. "Majhna skupina vojakov je sprožila upor z namenom destabilizirati državo in njene institucije," je dejal notranji minister Alassane Seidou. V uradu predsednika države pa so zatrdili, da sta država in prestolnica Cotonou popolnoma varni.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Vojaki se vozijo v vojaškem vozilu po ulici sredi poskusa državnega udara v Cotonouju v Beninu. icon-picture-layer-2 1 / 3