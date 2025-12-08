Predsednik Benina: Razmere po poskusu državnega udara pod nadzorom

Kot je poudaril 67-letni predsednik, so lojalistične sile "očistile zadnje žepe upora". "Lojalnost in mobilizacija sta nam omogočili, da smo premagali te oportuniste in preprečili katastrofo za našo državo," je poudaril Talon. "Ta izdaja ne bo ostala nekaznovana," je dodal po poročanju britanskega BBC.
Ni jasno, ali je poskus državnega udara zahteval žrtve, vendar je predsednik te zahodnoafriške države izrazil sožalje "žrtvam nesmiselne avanture, pa tudi tistim, ki jih še vedno zadržujejo pobegli uporniki".
Skupina vojakov iz Vojaškega odbora za ponovno ustanovitev (CMR) je pred tem v nedeljo razglasila, da so odstavili predsednika Talona. Razglasili so tudi začasno razveljavitev ustave, zaprtje vseh kopenskih meja in zračnega prostora države. Poskus prevzema oblasti so utemeljili z "nenehnim slabšanjem varnostnih razmer v severnem Beninu". Kot razlog so navedli tudi zanemarjanje ubitih vojakov in njihovih družin, ki so bile prepuščene same sebi.
Vlada v Beninu je nato sporočila, da je preprečila poskus državnega udara. "Majhna skupina vojakov je sprožila upor z namenom destabilizirati državo in njene institucije," je dejal notranji minister Alassane Seidou. V uradu predsednika države pa so zatrdili, da sta država in prestolnica Cotonou popolnoma varni.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Nigerija je v nedeljo potrdila, da je njena vojska posredovala v sosednjem Beninu ob poskusu državnega udara. V odgovor na dve prošnji beninske vlade je nigerijski predsednik Bola Tinubu naložil vojski, naj prevzame nadzor nad zračnim prostorom Benina, da bi pomagali odstraniti sodelujoče v državnem udaru z nacionalne televizije in oporišča, kjer so se zbrali, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz urada predsednika Nigerije.
Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS) pa je po neuspelem poskusu državnega udara v nedeljo odredila razporeditev regionalnih rezervnih sil v Beninu. Kot so sporočili iz organizacije, je cilj razporeditve podpreti vlado in republikansko vojsko Benina pri ohranjanju ustavnega reda in ozemeljske celovitosti države. Sodelovali bodo vojaki iz Nigerije, Sierre Leone, Slonokoščene obale in Gane, poroča AFP.
Politično zgodovino Benina zaznamujejo številni državni udari in poskusi državnih udarov. Nedeljski poskus v Beninu sledi nedavnima uspešno izvedenima državnima udaroma na Madagaskarju in v Gvineji Bissau.
