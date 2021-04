Predsednik Biden Američane pozval, da stopijo skupaj v boju proti rasizmu

Pridružila se jim je tudi nekdanja državna sekretarka in žena predsednika Billa Clintona Hillary Clinton . "Družina in skupnost Georgea Floyda si zaslužita, da njegov morilec odgovarja. Pravici je bilo zadoščeno danes. Vedno in za vedno so temnopolta življenja pomembna," je dejala.

"Danes Amerika obeležuje dan pravičnosti," pa je dejala Kamala Harris , podpredsednica ZDA. Tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama in njegova žena Michelle sta pozdravila sodbo. "Porota se je pravilno odločila, toda resnična pravičnost zahteva še veliko več. Z Michelle moliva za družino Floyd in se strinjamo z vsemi, ki so se zavzeli, da bodo vsakemu Američanu zagotovili popolno mero pravičnosti, ki je bila Gergoeu in mnogim drugim kratena," je dejal Obama.

Guverner Minnesote Tim Walz je poudaril, kako pomembna je ta sodba. "Ta sodba je pomemben korak naprej za pravosodje v Minesoti. Sojenje je končano, a naše delo se je šele začelo. Svet je 25. maja 2020 skoraj devet minut gledal Georgea Floyda, na vratu katerega je slonel Chauvin. Minnesota je lansko poletje vstala na noge in protestirala po smrti Floyda - navdihujoče gibanje, ki se je razširilo na cel svet. Čeprav mnogi od teh ljudi niso nikoli srečali Georgea, so cenili njegovo človečnost. Vedeli so, kaj se je zgodilo. Zahtevali so spremembe in iskali pravičnost," je bil jasen,

Sodba je odmevala tudi na drugi strani Atlantika. "Bil sem zgrožen nad smrtjo Georgea Floyda in pozdravljam to sodbo. Nocoj so moje misli pri družini in prijateljih Floyda," je dejal britanski premier Boris Johnson.

Porota je tako Chauvina spoznala za krivega po vseh točkah obtožnice. Ta je odločitev sprejela po tren tednih pričevanja 45 prič, med katerimi so bili tudi mimoidoči, ki so dogodek videli na lastne oči, policisti in medicinski izvedenci. Z razpravo in odločanjem so pričeli v ponedeljek in je trajala do okoli 22. ure. Spoznan za krivega je bil po vseh treh točkah obtožnice. Za uboj mu grozi do deset let zapora, za nenamerni umor do 40 let zapora in za nenaklepni umor do 25 let zapora. Ker doslej še ni bil obsojen, mu bo sodišče najverjetneje izreklo nižjo kazen.

Floydov brat Philonise je bil edini od družinskih članov, ki je bil navzoč na sodišču. V minutah pred sodbo je sedel in molil in se je vidno tresel, ko so jo izrekli. Med razglasitvijo razsodbe je zaprl oči in večkrat prikimal z glavo. "Samo molil sem, da bi ga spoznali za krivega. Kot Afroameričani običajno pravičnosti nikoli ne dobimo," je dejal takoj zatem.