Predsednik Biden preklical financiranje Trumpovega zidu

Zdaj že nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je v času svojega predsedovanja v letu 2019 razglasil izredne razmere na južni meji, kar mu je omogočilo, da je obšel kongres in gradnjo zidu financiral z vojaškimi sredstvi.

Do časa ko je Trump sedel iz predsedniškega stolčka je bilo za projekt porabljenih že približno 25 milijard dolarjev (nekaj čez 20 milijard evrov).

Razveljavitev je le ena v nizu izvršnih odredb, s katerimi Biden umika ključne dele agende iz časa Trumpovega predsedovanja. Tako je Biden prejšnji teden na primer podpisal tudi dokumentacijo za ponovno združitev migrantskih družin, ki so jih ločili v času Trumpove vlade. Poleg tega je odredil preiskavo celotne Trumpove agende glede priseljevanja.

V četrtkovem pismu je zapisal še, da zahteva pregled "vseh sredstev, ki so bila preusmerjena in dodeljena" gradnji zidu.

Gradnja obmejnega zidu je bila sicer ena glavnih obljub Trumpove kampanje leta 2016. Projektu so seveda v kongresu, ki so ga nadzirali demokrati, močno nasprotovali, vendar je predsednik napovedal, da bo za financiranje gradnje uporabil nujna pooblastila. Razglasitev izrednih razmer ameriškim predsednikom namreč omogoča, da se izognejo običajnemu političnemu procesu in dostopajo do vojaškega financiranja.

V času njegovega mandata so zgradili malo manj kot 130 kilometrov nove ograje tam, kjer je prej ni bilo, skoraj 643 kilometrov zidu pa je nadomestilo že obstoječe dele konstrukcije.