Predsednik jezen, ker najstnika niso obsodili

18-letni Kyle Rittenhouse je sicer zajokal, ko je bil oproščen vseh obtožb o streljanju v Kenoshi 25. avgusta 2020. Nekaj analitikov je že pred tem menilo, da je primer na sodišču končal zgolj zaradi politike in rasnih podtonov primera, saj se je streljanje zgodilo med rasnimi nemiri – in čeprav so tako Rittenhouse kot ustreljena in ranjen moški beli, so zato nekateri najstnika obtoževali, da je desničarski skrajnež, za kar nato nikoli ni bilo dokazov. V vrtincu obtožb pa so se po razsodni znašli še nekateri ameriški mediji, ki naj bi pristransko poročali o primeru in celo tožilec, ki naj bi pred obrambo skrival ključni posnetek.

Sodbi so pričakovano sledili protesti, čeprav so se mnogi bali, da bo v globoko razdeljeni državi prišlo do še hujšega izbruha nasilja, potem ko je bil Rittenhouse oproščen dveh obtožb naklepnega umora, enega poskusa umora in dveh obtožb nepremišljenega ogrožanja varnosti. Približno 200 protestnikov v Portlandu v Oregonu je tako razbijalo okna, izložbe in v policiste metalo predmete. V Kenoshi se je na stopnicah sodišča razplamtelo vpitje med privrženci nasprotnih strani, protestirali so tudi v Chicagu in New Yorku.

Kritiki tožilstva sicer menijo, da je bila teža obtožb ključna strateška napaka tožilstva, ki naj bi želelo preveč. Poleg tega je sodnik tekom sojenja zavrnil še obtožbo o nelegalnem nošenju orožja, saj se je izkazalo, da te zakonodaje Rittenhouse ni kršil.

Rittenhouse sicer ni nikoli zanikal, da je usodno ustrelil 36-letnega Josepha Rosenbauma in 26-letnega Anthonyja Huberja ter ranil 28-letnega Gaiga Grosskreutza, vendar je trdil, da je to storil v samoobrambi. Temu je zdaj pritrdila porota, tožilstvo pa je imelo velike težave s pričanji, tudi s pričanjem Grosskreutza, saj so tako priče kot posnetki večinoma potrdili Rittenhousove navedbe.

Biden je sicer med lansko volilno kampanjo tvitnil videoposnetek, za katerega se je zdelo, da povezuje Rittenhousa s skrajno desničarskimi nazori, za kar tudi takrat ni bilo dokazov. A očitno predsednik, čeprav je dejal, da sistem porote deluje in ga je treba spoštovati, meni, da so s sodbo težave. "Medtem ko bo sodba v Kenoshi povzročila jezo in zaskrbljenost mnogih Američanov, vključno z mano, moramo priznati, da je porota spregovorila," je zapisal.

Kaj se je zgodilo v Kenoshi?

Rittenhouse, takrat star 17 let, je v bližnjo Kenosho prišel v času, ko so mesto dve noči pretresali nemiri, ropanja in požigi, potem ko je policija 23. avgusta 2020 sedemkrat ustrelila z nožem oboroženega temnopoltega Jacoba Blaka, ki je zaradi tega paraliziran.

Kot poroča BBC, je obramba svojo stranko predstavila kot državljansko zavednega najstnika, ki je odšel v mesto na srednjem zahodu ZDA, da bi zaščitil zasebno lastnino, streljal pa je v samoobrambi. Tožilstvo ga je prikazalo kot nepremišljenega udeleženca protestov, moške, ki jih je ustrelil pa kot junake, ki so poskušali razorožiti nekoga, za katerega so menili, da je aktivni strelec.

Verzija dogodkov, ki jo je nato podprla porota, pa pravi, da je bil Rosenbaum tisto noč vznemirjen in nasilen, da je lovil Rittenhousea in skušal zgrabiti njegovo pištolo, Rittenhouse pa ga je ustrelil. Huber je bil ubit, potem ko je Rittenhousea z rolko udaril v glavo ali vrat, Grosskreutz pa ustreljen, potem ko je svojo pištolo uperil proti Rittenhouseu.

Kaj sledi?

Po razsodbi je zagovornik Mark Richards dejal, da si Rittenhouse želi, da se vse skupaj ne bi nikoli zgodilo, da pa si želi nadaljevati z življenjem.

Na drugi strani sta starša ustreljenega Huberja dejala, da jima je razsodba zlomila srce: "Pošilja nesprejemljivo sporočilo, da se oboroženi civilisti lahko pojavijo v katerem koli mestu, spodbujajo nasilje in nato nevarnost, ki so jo sami ustvarili, uporabijo kot opravičilo za streljanje ljudi na ulici." Vprašanje ali ima oseba pravico do samoobrambe, če je pomagala ustvariti nevarno okolje, je namreč zaposlovalo številne Američane.

A medtem ko mnogi pravijo, da so veseli, da je vsega skupaj konec, sojenje pravzaprav ni prineslo nobene rešitve. Odnos Američanov do orožja ostaja zapleten, sojenje pa je samo še poglobilo politične delitve in povečalo toksičnost okolja, v katerem racionalna debata o rasi, nasilju, orožju, mentalnem zdravju in še čem – enostavno ni in še nekaj časa ne bo mogoča.