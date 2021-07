Predsednik Kube poročanja o protivladnih protestih označil za lažna

Potem ko so Kubanci na ulicah protestirali proti vladi zaradi pomanjkanja hrane in visokih cen v času pandemije covida-19, je v glavnem mestu svoj shod organizirala vlada. Pred nekaj tisoč ljudi je stopil predsednik Miguel Diaz-Canel in množici ter svetu sporočil, da so poročanja o Kubi lažna.

Po množičnih protestih na Kubi so kubanske oblasti organizirale množična srečanja na ulicah Havane in v drugih mestih. Na paradi se jim je pridružilo nekaj tisoč podpornikov. "Naj živi Kuba! Brez vmešavanja drugih in sovraštva do nje," je zbranim v prestolnici dejal predsednik Miguel Diaz-Canel. "Kar so v svetu poročali o Kubi, je laž," je dejal o protestih.

Na zborovanju je bil tudi Raul Castro, 90-letni brat pokojnega revolucionarnega voditelja Fidela Castra. Diaz-Canel je aprila na mestu predsednika, kasneje pa tudi na čelu edine priznane politične stranke, Komunistične partije Kube, zamenjal Raula Castra. Prejšnji teden je več tisoč ljudi izražalo nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja osnovnih potrebščin ter naraščanja primerov okužb in smrti zaradi novega koronavirusa. Gospodarstvo Kube je močno prizadel tudi upad turizma v času pandemije covida-19. V državi primanjkuje hrane in zdravil. Poleg tega se je v zadnjem času znatno povečalo število na novo okuženih s koronavirusom. Kubanske oblasti so proteste označile za nasilne izgrede, ki so jih podprle ZDA, ki naj bi rade razdelile Kubo.

Policisti so protestnike spremljali, dokler protesti niso postali nasilni, nakar so se začele aretacije. Oblasti so po navedbah neodvisnih novinarjev aretirale več kot 5000 ljudi, med njimi je tudi več kot 120 aktivistov in novinarjev. Ni znano, koliko ljudi je bilo ranjenih, vlada je poročala o enem mrtvem, veliko ljudi je tudi izginilo.

Umrl je 36-letni moški, ki je podlegel poškodbam, ki jih je dobil med izgredi med protestniki in policijo v predmestju Havane. Novinarji sicer ob navajanju prebivalcev poročajo, da je verjetno umrlo še več ljudi. Med drugim naj bi vlada mlade moške z izsiljevanjem prisilila, da napadejo protestnike. Po navedbah aktivistov za človekove pravice je bila aretiranim zavrnjena tudi pravna pomoč. Prav tako je dostop do interneta na otoku večinoma blokiran.