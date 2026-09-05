Predsednik med vrečami s trupli: 'Nisem prišel, da bi bil prijazen do morilcev'

"Obljubil sem, da se bom proti terorizmu boril brez oklevanja, in to obljubo držim," je skrajno desni politik zapisal ob videoposnetku. "Nisem prišel, da bi se lepo vedel do morilcev, izsiljevalcev in tistih, ki novačijo otroke. Prišel sem, da jih premagam ... Živel Kristus Kralj!"

Objava je prišla nedolgo po tem, ko je oblast prevzel z obljubo o "popolni vojni" proti nezakonitim oboroženim skupinam. In po tem posnetku sodeč, se je svoje obljube lotil resno in jo izpolnjuje, piše Guardian.

Ob slavljenju vojaške operacije v kolumbijski Amazoniji, v kateri je bilo ubitih 23 domnevnih teroristov, je De La Espriella dejal, da je odločno zavezan k njihovemu uničenju, ker so "rak".

Posnetek vreč za trupla, ki ga spremlja dramatična glasba v hollywoodskem slogu, so obsodili aktivisti za človekove pravice in predsednikovi politični nasprotniki. Iván Cepeda, levičarski kandidat, ki ga je De La Espriella premagal na junijskih volitvah, je na omrežju X zapisal: "Sprehaja se med vrečami s trupli. Skorajda stopi nanje, s prezirom. Imenuje se kristjan, v resnici pa je brezobzirno bitje brez najmanjšega občutka za človečnost."

Levičarski poslanec Daniel Monroy je predsednika obtožil "nekropolitike". "To je ena najbolj bizarnih stvari, kar smo jih videli. Sprehod med mrtvimi ob sklicevanju na Božje ime zgolj zato, da bi upravičil nepotreben spektakel," je zapisal na X.

Predhodnik De La Esprielle, Gustavo Petro, je prav tako obsodil njegovo dejanje. "Temu se reče spreminjanje smrti v trofejo – nekaj, kar lahko počnejo le ljudje brez duše ... Ljudje brez duše zlahka ubijajo zgolj zaradi ubijanja."

De La Espriella je kritikom odgovoril z zapisom: "Odpuščanje teroristom je Božja stvar. Predsednikova naloga pa je, da jih pošlje k njemu – če so tja sploh namenjeni."

Takšna objava sicer ni nič novega. Vse več desničarskih populistov skuša pridobiti volivce z obljubami o neusmiljenem obračunu s kriminalom. Takšen pristop sta med prvimi uveljavila avtoritarni predsednik Salvadorja Nayib Bukele z dovršeno posnetimi videoposnetki svojega razvpitega megazapora ter Donald Trump, ki je večkrat objavil posnetke domnevnih plovil za prevoz drog, ki jih ameriške sile napadajo in uničujejo v Karibskem morju in Tihem oceanu.

Tudi pred brazilskimi oktobrskimi volitvami več kandidatov obljublja smrtonosne napade na preprodajalce drog, ki nadzorujejo favele v Riu de Janeiru. "Tla bomo obarvali rdeče s krvjo teh ničvrednežev," je nedavno dejal eden od kandidatov Renan Santos in obljubil "krvavo kopel", če bo prevzel oblast.

Flávio Bolsonaro, glavni izzivalec levičarskega aktualnega predsednika Luiza Inácia Lule da Silve, je obljubil vojno proti "narko-teroristom", čeprav so bili tudi on in njegovi tesni zavezniki sami obtoženi povezav z organiziranim kriminalom. "Kriminalce bomo spravili iz obtoka, stoje ali leže," je dejal Bolsonaro.

V Riu je Felipe Curi, nekdanji vodja policije, ki kandidira za kongres, objavil z umetno inteligenco ustvarjene videoposnetke, na katerih je prikazan, kako v favelah strelja na oborožene moške. V njegovi predvolilni propagandi je njegova podoba dodana fotografijam trupel nekaterih od 122 ljudi, ki so bili ubiti med najbolj smrtonosnimi policijskimi racijami v zgodovini mesta. "Jaz aretiram kriminalce," se Curi pohvali v enem od videoposnetkov, "če pa se upirajo, jih nevtraliziram."