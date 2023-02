Predsednik Mehike: Zdi se, da je na sliki majevski vilinec

Zdi se, da se Andres Manuel Lopez Obrador , ko je objavil fotografijo aluxa, ni šalil. "Delim dve fotografiji," je zapisal na Twitter in skušal izpostaviti podobnosti med slikama. Pojasnil je, da je prvo pred tremi dnevi posnel inženir in da se zdi, da je na njej bitje alux, na drugi fotografiji pa je za primerjavo predšpanska skulptura v Ek Balamu.

Kaj so aluxi?

Po tradicionalnem prepričanju Majev so aluxi majhna, nagajiva bitja, ki naseljujejo gozdove in polja, ljudem pa radi nagajajo tako, da jim skrivajo stvari. Nekateri posamezniki jim zato na vidnih mestih puščajo majhne daritve, da bi jih pustili pri miru.

Starodavna civilizacija Majev je sicer svoj vrhunec dosegla med letoma 300 in 900, in sicer na polotoku Yucatan in v sosednjih delih Srednje Amerike. Potomci Majev danes še vedno živijo na polotoku.

Mnogi kljub temu, da so regijo med letoma 1527 in 1546 osvojili Španci, še vedno govorijo majevske jezike in nosijo tradicionalna oblačila, hkrati pa ohranjajo tradicionalno hrano, vero in medicinske prakse.