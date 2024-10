Predsednik Pezeškjan sporočil: Iran si ne želi vojne

Po izraelskih napadih na Iran se je odzval iranski voditelj Ali Hamenej in dejal, da se se napadov ne sme "omalovaževati in napihovati", ni pa zopet poudarjal obljub o povračilnem napadu. Je pa slednje poudaril predsednik Masud Pezeškjan, vendar je ob tem sporočil, da si Iran ne želi vojne.

Izrael je v soboto napadel vojaške objekte v iranskih regijah kot povračilni ukrep za iranske napade, med drugim tudi za skoraj 200 balističnih raket, ki so bile 1. oktobra izstreljene proti Izraelu. V nedeljo je izraelski premier Benjamin Netanjahu poudaril še, da so uspeli ohromiti iransko zračno obrambo in sisteme za proizvodnjo raket. "Resno smo poškodovali iransko obrambno sposobnost proizvodnje raket," je opozoril.

Ali Hamenej FOTO: AP icon-expand

"Napad je bil natančen in močan ter je dosegel svoje cilje," je poudaril Netanjahu na slovesnosti v spomin na žrtve napadov 7. oktobra lani. "Ta režim mora razumeti preprosto načelo: kdor prizadane nas, prizadanemo mi tudi njega." Uradni iranski viri so sicer javnosti prikazali malce bolj "olepšano" verzijo napada, češ da je bila večina raket prestrežena, tiste, ki pa niso bile prestrežene, naj bi povzročile omejeno škodo na sistemih zračne obrambe. Tudi Ali Hamenej je poudaril, da so bili napadi sicer zelo odmevni. "Oblasti morajo določiti, kako izraelskemu režimu sporočiti voljo iranskega ljudstva ter sprejeti ukrepe, ki bodo služili interesom tega naroda in države."