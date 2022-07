Predsednik Šrilanke Gotabaya Rajapaksa pobegnil iz države

Po tem, ko so v soboto množice protestnikov vdrle v predsedniško palačo v Šrilanki, se je tamkajšnji predsednik Gotabaya Rajapaksa skril, zdaj pa mu je po poročanju BBC uspelo tudi pobegniti iz države. Predsednik Šrilanke je v torek sicer obtičal v lastni državi, potem ko je zaradi spora z letališkim osebjem zamudil štiri lete za Dubaj. Pobegniti mu je uspelo še pred svojim uradnim odstopom, ki ga je napovedal za sredo. Želi se namreč izogniti možnosti pridržanja.

Spomnimo, Šrilančani za najhujšo gospodarsko krizo v zadnjih desetletjih krivijo prav upravo predsednika Rajapakse. Že več mesecev se borijo z vsakodnevnimi izpadi elektrike in pomanjkanjem osnovnih stvari, kot so gorivo, hrana in zdravila.