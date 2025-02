Predsednik uprave Jadrolinije: Ne čutim se krivega, a pripravljen sem odstopiti

Pol leta po katastrofi na otoku Lastovo, ko so pod 10-tonsko uvozno klančino umrli trije mornarji, četrti pa je utrpel hujše poškodbe, tragedija dobiva zaključek. V ponedeljek je hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo krivdo za nesrečo pripisalo kapitanu in Jadroliniji.