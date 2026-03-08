Trump: Rabijo našo odobritev. Aragči: Tu nima besede

"Dobiti bo moral našo odobritev. Če ne bo dobil odobritve od nas, ne bo dolgo zdržal," je za ABC News glede izbire novega iranskega voditelja, ki bo nasledil ajatolo Alija Hameneja, ubitega v ameriško-izraelskih napadih na Iran, dejal ameriški predsednik Donald Trump.

Izjave o novem voditelju Irana je Trump podal potem, ko je iranska skupščina strokovnjakov sprejela odločitev o kandidatu, ki bo nasledil vrhovnega voditelja.

Imena naslednika Hameneja za zdaj še niso razkrili, se je pa na besede Trumpa odzval iranski zunanji minister Abas Aragči, ki je sporočil, da bo novega voditelja izvolilo iransko ljudstvo, ne pa Trump. "Nikomur ne dovolimo, da se vmešava v naše notranje zadeve. Iransko ljudstvo mora izvoliti svojega novega voditelja," je poudaril. Po poročanju France 24 je zavrnil tudi idejo, da bi ameriški predsednik vodil iransko nasledstvo.