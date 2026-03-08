Naslovnica
Tujina

Trump: Rabijo našo odobritev. Aragči: Tu nima besede

Teheran/Washington, 08. 03. 2026 18.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.P. STA
Abas Aragči

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da naslednji iranski vrhovni voditelj ne bo dolgo vladal, če Teheran najprej ne bo dobil njegove odobritve. Medtem mu iranski zunanji minister Abas Aragči odgovarja: "Novega voditelja bo izvolilo iransko ljudstvo, ne pa Trump." Iranska skupščina strokovnjakov je sicer že sprejela odločitev o kandidatu, ki bo nasledil vrhovnega voditelja, vendar pa imena še niso razkrili.

"Dobiti bo moral našo odobritev. Če ne bo dobil odobritve od nas, ne bo dolgo zdržal," je za ABC News glede izbire novega iranskega voditelja, ki bo nasledil ajatolo Alija Hameneja, ubitega v ameriško-izraelskih napadih na Iran, dejal ameriški predsednik Donald Trump.

Izjave o novem voditelju Irana je Trump podal potem, ko je iranska skupščina strokovnjakov sprejela odločitev o kandidatu, ki bo nasledil vrhovnega voditelja.

Imena naslednika Hameneja za zdaj še niso razkrili, se je pa na besede Trumpa odzval iranski zunanji minister Abas Aragči, ki je sporočil, da bo novega voditelja izvolilo iransko ljudstvo, ne pa Trump. "Nikomur ne dovolimo, da se vmešava v naše notranje zadeve. Iransko ljudstvo mora izvoliti svojega novega voditelja," je poudaril. Po poročanju France 24 je zavrnil tudi idejo, da bi ameriški predsednik vodil iransko nasledstvo.

Preberi še Teheran prekrila tema, nad mestom 'črn dež'

Od Trumpa je zahteval opravičilo za vojno na Bližnjem vzhodu: "Opravičiti se mora ljudem v regiji in iranskemu ljudstvu za uboje in uničenje, ki so ga storili proti nam."

Za NBC pa je Aragči upravičeval tudi iranske napade, ki so udarili tudi po sosednjih državah v Perzijskem zalivu. Dejal je, da so bili ti napadi usmerjeni na ameriške baze v regiji, saj iranske rakete niso mogle doseči Združenih držav. "Američani so tisti, ki so začeli to vojno proti nam, napadajo nas, mi pa se branimo," je dejal.

