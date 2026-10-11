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Predsednik ZDA razmišlja o preimenovanju Atlantskega ali Tihega oceana v Trumpov ocean

Washington, 11. 10. 2026 15.41 pred 36 minutami 1 min branja 6

Avtor:
STA Ti.Š.
Donald Trump bi – preden bo zapustil položaj predsednika ZDA – preimenoval še enega od oceanov.

Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da razmišlja o preimenovanju Atlantskega ali Tihega oceana v 'Trumpov ocean' ali 'Ocean Amerik'. To sicer ni prva tovrstna pobuda Trumpa, ki je lani enostransko preimenoval Mehiški zaliv v Ameriški zaliv.

Predsednik ZDA Donald Trump se je včeraj na zborovanju v zvezni državi Tennessee pošalil s predlogom, da bi enemu od velikih oceanov dal svoje ime. "Razmišljal sem, da bi Atlantski ali Tihi ocean poimenoval Trumpov ocean ali Ocean Amerik, nekaj v tem smislu. To bi morali storiti, preden odidem," je dejal po poročanju ameriških medijev.

Donald Trump bi – preden bo zapustil položaj predsednika ZDA – preimenoval še enega od oceanov.
Donald Trump bi – preden bo zapustil položaj predsednika ZDA – preimenoval še enega od oceanov.
FOTO: AP

Pred zbrano množico podpornikov je spomnil, da ZDA že imajo "zaliv in čudovito jezero" in da zdaj "potrebujejo ocean". Pri tem je mislil na svojo odločitev s konca avgusta, ko je sredi trgovinskih napetosti s Kanado podpisal izvršni ukaz o preimenovanju Ontarijskega jezera, po katerem poteka del meje med sosednjima državama, v Ameriško jezero.

Kanadski premier Mark Carney je takrat v odzivu dejal, da bo njegova država še naprej uporabljala poimenovanje Ontarijsko jezero.

Preberi še Google Maps preimenoval Ontarijsko v Ameriško jezero

Že lani je Trump kmalu po nastopu drugega predsedniškega mandata odredil preimenovanje Mehiškega zaliva, ki leži ob južni obali ZDA in vzhodni obali Mehike, v Ameriški zaliv.

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Trump je v začetku septembra dejal tudi, da njegova administracija razmišlja o preimenovanju Hormuške ožine, ki bi prav tako dobila ime po njem.

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Donald Trump preimenovanje Atlantski ocean Tihi ocean

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KOMENTARJI6

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Vladna norost
11. 10. 2026 16.13
Oranžni ima genialne ideje.
Odgovori
+1
1 0
Jani.
11. 10. 2026 16.12
Pa ka pa mu je?!? 🙃
Odgovori
0 0
enajstdvanajst1
11. 10. 2026 16.11
Upam da ga čimprej menjajo na oblasti..preden ne skuha kaj hujšega..Priznam pred leti sem ga zelo podpiral, imam celo njegovo kapo.. ampak izgubil je vseorazdodnost... sedaj če je to kakšna psihična bolezen ali demenca, starost ne bomo nikoli vedeli...
Odgovori
0 0
Kimberley Echo
11. 10. 2026 16.05
Tihi ocean (Pacifik) se že 500 let imenuje tako, Atlantski ocean pa več kot 2500 let. Kako da do zdaj še nihče ni bil tako čudovito pameten, da bi spremenil imeni? Imamo srečo, da živimo v obdobju, ko se je tak model pojavil.
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+3
3 0
poper00
11. 10. 2026 16.03
In potem tole karikaturo zagovarjajo prebarvani komunisti iz SDS to pove vse od njih.
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+2
4 2
Dr Dre
11. 10. 2026 15.48
Zveni logično, zakaj pa ne... Pri nas lahko izvedemo o tem referendum..
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+3
4 1
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