Predsednik ZDA razmišlja o preimenovanju Atlantskega ali Tihega oceana v Trumpov ocean

Predsednik ZDA Donald Trump se je včeraj na zborovanju v zvezni državi Tennessee pošalil s predlogom, da bi enemu od velikih oceanov dal svoje ime. "Razmišljal sem, da bi Atlantski ali Tihi ocean poimenoval Trumpov ocean ali Ocean Amerik, nekaj v tem smislu. To bi morali storiti, preden odidem," je dejal po poročanju ameriških medijev.

Pred zbrano množico podpornikov je spomnil, da ZDA že imajo "zaliv in čudovito jezero" in da zdaj "potrebujejo ocean". Pri tem je mislil na svojo odločitev s konca avgusta, ko je sredi trgovinskih napetosti s Kanado podpisal izvršni ukaz o preimenovanju Ontarijskega jezera, po katerem poteka del meje med sosednjima državama, v Ameriško jezero.

Kanadski premier Mark Carney je takrat v odzivu dejal, da bo njegova država še naprej uporabljala poimenovanje Ontarijsko jezero.