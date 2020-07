Trump udriha po lastnih izvedencih za pandemijo

V ZDA je potrjenih 3,4 milijona okužb, umrlo je več kot 138.000 ljudi, a se ta dejstva nekako ne ujemajo s Trumpovo strategijo. Ta ni zelo zapletena, pred novembrskimi volitvami se pretvarja, da pandemije skoraj ni, ko pa o njej mora govoriti, morajo podaniki v Beli hiši hvaliti odziv predsednika in hkrati drugje iskati krivce za težave. "Fauci je prijazen možak, toda naredil je veliko napak," je pred dnevi dejal Trump v intervjuju za konservativno televizijo Fox News in tako dal jasen znak, da je strokovnjak, ki mu pri informiranju o koronavirusu zaupa skoraj 67 odstotkov Američanov (Trumpu le 26), dokončno v nemilosti in novi grešni kozel.

Ob eksploziji okužb v južnem in zahodnem delu države se je lotil najbolj priznanega strokovnjaka za infekcijske bolezni in svojega svetovalca dr. Anthonyja Faucija, ker je večkrat javno, toda hkrati previdno opozoril, da je bilo spomladansko odpiranje gospodarstva prehitro, in svetoval, da bi morali še naprej upoštevati ukrepe za zajezitev koronavirusa. "Ko se primerjamo z drugimi državami, mislim, da ne moremo reči, da nam gre zelo dobro. Enostavno ne moremo," je dr. Fauci dejal pred dnevi.

Modre misli niso bile njegove, povzel jih je po Chucku Wooleryju , še enemu nekdanjemu zvezdniku televizijske zabave, ki je zapisal, da so "najbolj nezaslišane laži tiste o covid- 19. Vsi lažejo. Center za nadzor nad boleznimi, mediji, demokrati, naši zdravniki" . Po njegovih besedah se vse to dogaja zato, da bi škodovali gospodarstvu ter s tem vplivali na volitve. Predsedniku je bil tvit všeč, kar ni presenetljivo, saj je koronavirus za predvolilno zaroto sam označil že pozimi. Toda namesto da bi ga použil v svoji intimi, je dal sonarodnjakom in svetu vedeti, kdo je v resnici kriv za porazen odnos ZDA do pandemije.

Bela hiša je zanikala, da so se lotili lastnega svetovalca, ki ne želi razširjati tako rožnate podobe, kot jo že tedne slika predsednik države. "Dobili smo novinarska vprašanja in nanje odgovorili," je tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh Mcenany skušala mazanje ugleda svetovalca predstaviti samo kot temeljit odgovor njene službe. Trump je bolj neposreden, "ne strinjam se vedno z njim" , je odkrito dejal, a dodal, da mu je dr. Fauci v resnici osebno všeč.

V nedeljo so predsednikovi svetovalci medijem anonimno razlagali, da so "zaskrbljeni, ker se je dr. Fauci v preteklosti večkrat zmotil" . To so podkrepili s spiskom njegovih preteklih izjav predvsem iz začetka pandemije, ko je bil virus še precej večja neznanka, kot je zdaj. Očitni poskus diskreditacije so nekateri novinarji primerjali kar z dokumenti, ki jih politične kampanje običajno pripravijo, ko želijo uničiti tekmece.

Že vse od prvih dni pandemije je odnos strokovnjaka, ki je ob zdravstvenih krizah svetoval že šestim predsednikom iz obeh strank, in 45. predsednika, ki ga vodijo predvsem lastni interesi in ki rad dvomi v znanost in dejstva, precej napet. Dr. Fauci je Trumpu zelo jasno in javno nasprotoval, ko je ta za zdravljenje covida-19 promoviral zdravilo za malarijo hidroksikloroki, kljub pomanjkanju dokazov.

Bela hiša je razkorak med resnico in podobo skušala ohraniti tudi z omejevanjem dostopa medijev do dr. Faucija.

Zadnje tedne, ko je število okužb v ZDA poskočilo, predsednik in njegov glavni svetovalec za pandemijo sploh nista govorila. Ker so si njune izjave pogosto nasprotovale, je Bela hiša dr. Fauciju začela prepovedovati intervjuje v najbolj vplivnih medijih. Stroko so postavili na stranski tir, karantene in omejitev naveličane Američane pa skušali prepričati, da je koronavirus pod nadzorom in da se življenje vrača v običajne tirnice.



V resnici so ZDA zdravstveno iztirile, samo včeraj so potrdili 61.000 novih okužb, po vsej državi ponovno nastajajo dolge čakalne vrste in zamaški pri testiranju, v najbogatejši državi na svetu zopet zmanjkuje zaščitne opreme za zdravstvene delavce. V večini zveznih držav se razmere slabšajo, saj zvezna vlada nikoli ni sprejela enotnih in dovolj resnih ukrepov za preprečitev širjenja virusa, Belo hišo pa je predvsem skrbelo, kako čim prej zagnati gospodarstvo.



"Ob pandemiji je Watergate videti nedolžen"

Florida, ki se je pred tedni zdela tako varna, da je Trump v Jacksonville preselil republikansko konvencijo, NBA pa v Orlando skuša zagnati nadaljevanje košarkarske sezone, je postala novo glavno žarišče pandemije. "Kar smo pred petimi meseci videli v Vuhanu, zdaj gledamo v Miamiju," je razmere opisala Lilian Abbo, specialistka za infekcijske bolezni z Univerze v Miamiju. Kalifornija, sprva pohvaljena zaradi hitrega odziva na pandemijo, je začela ponovno zapirati restavracije, telovadnice, kinodvorane in bare, v nekaterih predelih, delimo Los Angelesu in San Diegu, se septembra šole ne bodo odprle.

Sylvester Turner, župan teksaškega Houstona, je guvernerja Gregga Abbotta, enega glavnih zagovornikov hitenja odpravljanja ukrepov, prosil, da jih vsaj za dva tedna ponovno uvede in prepreči skokovito širjenje virusa, zaradi katerega v bolnišnicah zmanjkuje prostora. Podobne stiske so tudi drugje. Dr. Fauci, ki je nenehno svaril pred prehitro odpravo ukrepov, ni presenečen. "Ne vidimo še niti začetka konca pandemije," je dejal včeraj in dodal, da je koronavirus"naša najhujša nočna mora".