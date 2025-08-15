'Predsednik želi red in mir': 800 vojakov nacionalne garde v Washingtonu

Vseh 800 vojakov ameriške nacionalne garde, ki jih je predsednik Donald Trump v ponedeljek napotil v Washington, da bi zajezili kriminal, je že mobiliziranih v ameriški prestolnici, je sporočil Pentagon. Vojaki bodo v prestolnici skupaj s tamkajšnjo policijo pomagali pri omejevanju kriminala. Številke sicer kažejo, da je okrožje Columbia lani doseglo zgodovinsko najnižjo raven v 30 letih.

"Od danes je vseh 800 vojakov kopenske in zračne nacionalne garde mobiliziranih kot del skupne operativne enote washingtonske policije in so od zdaj naprej prisotni v naši prestolnici," je dejala tiskovna predstavnica Pentagona Kingsley Wilson. Kot je pojasnila, bodo tamkajšnji metropolitanski policiji pomagali pri varovanju znamenitosti, patruljiranju, varovanju zveznih objektov in uradnikov ter nadzoru prometa. Vojaki bodo v prestolnici ostali "dokler v okrožju ne bo ponovno vzpostavljen red in mir, kot je določil predsednik".

Ameriška vojska v Washingtonu FOTO: AP icon-expand

Nacionalna garda ob tem ne bo smela aretirati in preiskovati ljudi ali usmerjati organov pregona v Washingtonu. Bo pa imela pooblastila za začasno pridržanje posameznikov, če bo s tem preprečila neposredno škodo, je vojska navedla v izjavi. Vojaki bodo opremljeni z zaščitno opremo, na voljo bodo imeli tudi orožja. Trump je v ponedeljek z izvršnim ukazom v okrožje Columbia poslal nacionalno gardo in nadzor nad policijo predal zvezni vladi pod vodstvom pravosodne ministrice Pam Bondi. V Washington je poslal 800 vojakov nacionalne garde, v sredo pa je dejal, da želi mobilizirati še več sil, da bi ponovno vzpostavil javno varnost v prestolnici.

Zatem je napovedal, da želi ta ukrep podaljšati tudi po izteku 30-dnevnega roka sredi septembra. Za dolgoročno podaljšanje ukrepa, bo moral zaprositi kongres, saj brez odobritve obeh domov lahko ukrep ostane v veljavi največ 30 dni.

Trump o 'najvišji stopnji kriminala', številke ga postavljajo na laž