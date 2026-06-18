Predsednika ZDA in Irana podpisala sporazum o koncu vojne

Vendar pa vprašanje iranskega jedrskega programa, ki ga ZDA navajajo kot glavni razlog za konflikt, ostaja predmet nadaljnjih pogajanj v 60-dnevnem obdobju, ki ga bo mogoče po potrebi podaljšati.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je sporazum podpisal v Franciji med vrhom skupine G7, je predlog zagovarjal z besedami, da bo preprečil "gospodarsko katastrofo", navaja BBC. Ob tem je opozoril, da bodo ZDA "silovito bombardirale Iran", če v tem času ne bo dosežen dokončni sporazum.

Dokument je v sredo podpisal tudi iranski predsednik Masoud Pezeshkian, so po navedbah BBC-ja potrdili v Teheranu. Predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec Mohammad Bagher Ghalibaf je za državne medije dejal, da njegovo nezaupanje do ZDA ostaja in da ima Iran "prst na sprožilcu". "Če sovražnik ne razume jezika razuma, bomo znova spregovorili z jezikom moči," je povedal državni tiskovni agenciji.

Pakistanski premier Šehbaz Šarif, čigar država je posredovala pri pogajanjih med stranema, je zagotovil, da dogovor s tem stopa v veljavo. "Kot prvi korak bo islamska republika Iran takoj znova odprla Hormuško ožino, ZDA pa bodo takoj odpravile pomorsko blokado," je zapisal na omrežju X.