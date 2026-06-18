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Predsednika ZDA in Irana podpisala sporazum o koncu vojne

Washington/Teheran, 18. 06. 2026 06.13 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Donald Trump in Masoud Pezeshkian

Predsednika ZDA in Irana sta podpisala začetni mirovni sporazum, katerega cilj je končati vojno. Ta naj bi začel veljati takoj. Sporazum med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je medtem pristal na razredčenje svojega obogatenega urana.

Sporazum vključuje ponovno odprtje Hormuške ožine, 300 milijard dolarjev (okoli 260 milijard evrov) vreden načrt za "obnovo" Irana ter odpravo vseh vrst ameriških sankcij proti Iranu.

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Vendar pa vprašanje iranskega jedrskega programa, ki ga ZDA navajajo kot glavni razlog za konflikt, ostaja predmet nadaljnjih pogajanj v 60-dnevnem obdobju, ki ga bo mogoče po potrebi podaljšati.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je sporazum podpisal v Franciji med vrhom skupine G7, je predlog zagovarjal z besedami, da bo preprečil "gospodarsko katastrofo", navaja BBC. Ob tem je opozoril, da bodo ZDA "silovito bombardirale Iran", če v tem času ne bo dosežen dokončni sporazum.

Dokument je v sredo podpisal tudi iranski predsednik Masoud Pezeshkian, so po navedbah BBC-ja potrdili v Teheranu. Predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec Mohammad Bagher Ghalibaf je za državne medije dejal, da njegovo nezaupanje do ZDA ostaja in da ima Iran "prst na sprožilcu". "Če sovražnik ne razume jezika razuma, bomo znova spregovorili z jezikom moči," je povedal državni tiskovni agenciji.

Pakistanski premier Šehbaz Šarif, čigar država je posredovala pri pogajanjih med stranema, je zagotovil, da dogovor s tem stopa v veljavo. "Kot prvi korak bo islamska republika Iran takoj znova odprla Hormuško ožino, ZDA pa bodo takoj odpravile pomorsko blokado," je zapisal na omrežju X.

Končujejo se vsi spopadi, vključno z Libanonom

V skladu z dogovorom se tudi končujejo vsi spopadi, vključno z Libanonom. Iran je pristal še na razredčenje svojega visoko obogatenega urana, medtem ko je odprava sankcij vezana na končen dogovor o iranskem jedrskem programu, za katerega dogovor predvideva 60 dni časa. ZDA naj bi tudi sprostile zamrznjena iranska sredstva, kot omenjeno bo vzpostavljen tudi 300 milijard dolarjev vreden sklad za obnovo Irana.

Z dogovorom se končuje vojna v regiji, ki sta jo 28. februarja z napadi na Iran sprožila ZDA in Izrael. Iran je odgovoril z izstreljevanjem raket in dronov na okoliške države in zaprl Hormuško ožino, ki je zaradi količine energentov, ki potujejo prek nje, ključna morska pot za svetovno gospodarstvo. ZDA so se odzvale z blokado iranskih pristanišč.

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V skladu s prvotnimi načrti naj bi dogovor danes ali v petek podpisala še glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf in ameriški podpredsednik JD Vance. Po navedbah Irana sedaj tovrstna uradna slovesnost ni več potrebna. Pakistanski premier Šarif je po drugi strani dejal, da se bo ta kljub temu v petek odvila v Švici, nakar se bodo začeli tehnični pogovori med stranema.

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