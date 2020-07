Predsednika ZDA najbolj skrbi varovanje spornih spomenikov

V Richmondu v Virginiji so lokalne oblasti odstranile vrsto spomenikov južnjaškim generalom, ki so sprožali jezo protestnikov.

Italijanski pomorščak že dolgo ni več heroj, ki je "odkril" Ameriko, njegovo dediščino so zatemnila spoznanja o nasilju in zasužnjevanju prvotnih prebivalcev ter njihovem prisilnem prekrščevanju v katoliško vero, povrh pa je seboj prinesel vrsto nalezljivih bolezni, ki so zdesetkale cela plemena. Zato so bili njegovi spomeniki tarča protestov še pred sedanjim požarom, ki ga je zanetila nasilna smrt temnopoltega Georga Floyda v Minnesoti. Nekatere zvezne države so Kolumbov dan, ki je leta 1971 postal državni praznik, že posvetile prvotnim prebivalcem celine in ne več mornarju iz Genove. Tudi oblasti v Baltimoru niso bile preveč vznemirjene, tiskovni predstavnik župana je dejal, da " poteka nacionalno in globalno prevrednotenje nekaterih spomenikov, saj imajo različen pomen za različne ljudi ".

Združene države so priča naraščajoči podpori gibanju Temnopolta življenja so pomembna. Vse od tragične smrti Trayvona Martina na Floridi pred osmimi leti se javno mnenje o rasni pravičnosti pomika na levo, smrt Floyda je ta prehod samo še pospešila. Na ulicah so se temnopoltim pridružili beli Američani, korporacije, športna tekmovanja in kulturne ustanove pa družno izražajo solidarnost s temnopoltimi v boju proti sistemskemu rasizmu. Celo zakonodajalci v južnjaškem Mississippiju so se strinjali, da je čas za umik simbola konfederacije z njihove državne zastave. Sporočilo ni prišlo le do Bele hiše, kjer je Trump obžaloval izganjanje konfederacijske zastave.

Njegovi tviti niso naključni izbruhi, samo v zadnjih dveh tednih je objavil video, v katerem njegov podpornik vpije "bela moč", napovedal pregled pravil, ki prepovedujejo rasno razlikovanje pri stanovanjski politiki v predmestjih, pri čemer je dejal, da bi ta imela "uničujoč učinek" na te (bele) skupnosti, ter izraz Temnopolta življenja so pomembna označil za "simbol sovraštva". Tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany nato s hudo retorično gimnastiko skuša odvzeti ostrino njegovim izjavam in jim dati nekakšen nevtralen, predsedniški pomen. Toda predsednik z njimi načrtno spodbuja strah in negotovost belih Američanov in se skuša predstaviti kot zaščitnik starega reda.



Bitka za Coquille

Predsednik cilja na takšno publiko, kot se je v soboto zbrala v Gettysburgu, ko se je po družbenih medijih razširilo lažno sporočilo, da naj bi na prizorišču velikega spopada državljanske vojne skrajna levica zažigala ameriške zastave. Več sto belih pripadnikov različnih milic je prišlo oboroženih do zob, družbo so jim delali protestniki iz desnih in skrajno desnih skupin. Močno jih je zmotila majica Temnopolta življenja so pomembna, zato so obstopili Američana, ki jo je nosil, ob vse bolj grobem zmerjanju pa so ga pripadniki ministrstva za domovinsko varnost pospremili iz sovražnega kroga.