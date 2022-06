Predsednikov atentator po več kot 40 letih izpuščen na prostost

John Hinckley je skušal ameriškega predsednika Ronalda Reagana ustreliti marca leta 1981, domnevno zato, da bi naredil vtis na filmsko igralko Jodi Foster, s katero je postal obseden, ko jo je videl v filmu Taksist z Robertom de Nirom.

Med napadom na Reagana je Hinckley ustrelil in ranil skupaj štiri ljudi na čelu s predsednikom. Vsi so preživeli, najhujše posledice pa je imel tiskovni predstavnik Bele hiše James Brady, ki je ostal delno paraliziran. Brady je z leti postal odločen borec proti strelnemu orožju v ZDA.

Na sojenju so Hinckleyja spoznali za neprištevnega in s tem nedolžnega. Poslali so ga v psihiatrično bolnišnico v Washingtonu, kjer je bil zaprt 34 let. Leta 2016 so ga izpustili, vendar z močnimi omejitvami.