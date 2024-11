Predsedniške volitve na Hrvaškem bodo 29. decembra

Med kandidati za predsedniški položaj so med drugim še neodvisna kandidatka Marija Selak Raspudić, ki se je letos razšla s konservativno stranko Most, vidna članica levo-zelene stranke Zmoremo! Ivana Kekin, Branka Lozo iz novoustanovljene desne stranke Dom in narodni zbor (DOMiNO) in kandidat stranke Most Miro Bulj.

Po ocenah političnih analitikov Milanović tokrat nima resnega tekmeca. Primorac se doslej ni izkazal kot močan in prepoznaven kandidat, preostali pa imajo slabe možnosti za uvrstitev v drugi krog. Še najbolj zanimiva bi bila predsedniška tekma po njihovem prepričanju, če bi se v drugi krog uspelo uvrstiti Selak Raspudić.

Milanović je na volitvah pred petimi leti v drugem krogu premagal takratno predsednico Kolindo Grabar Kitarović, potem ko je zanj glasovalo nekaj manj kot 53 odstotkov volivcev. V prvem krogu je Milanović dobil 29,5 odstotka glasov, kandidatka HDZ pa 26,7 odstotka.