Predsedniške volitve v Belorusiji: Lukašenku se obeta nov mandat

Belorusi bodo med 8. in 20. uro po lokalnem času izbirali med petimi kandidati. Poleg 70-letnega Aleksandra Lukašenka so to še vodja Liberalne demokratske stranke Oleg Gajdukevič, vodja komunistične stranke Sergej Sirankov, vodja republikanske delavske stranke Aleksandar Hižnjak ter Hana Konopatska, političarka, ki je za predsednico kandidirala že leta 2020, poroča Radio Free Europe.