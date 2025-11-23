Predsedniške volitve v Republiki Srbski

Predčasne volitve v Republiki Srbski so razpisali po tem, ko je državna volilna komisija v BiH Dodiku odvzela predsedniški mandat zaradi pravnomočne obsodbe, ki mu za šest let prepoveduje delovanje v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH.

Volivci bodo izbirali med šestimi kandidati: Draganom Đokanovićem, Nikolo Lazarevićem, Igorjem Gaševićem in Slavkom Dragičevićem ter Brankom Blanušo in Sinišo Karanom, ki jima poznavalci političnih razmer v tej entiteti pripisujejo največje možnosti za zmago.