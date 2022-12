Predstava ali pretirana komunikacija? Osumljenec klical sosedo, da prihaja policija

Pri DW poudarjajo, da ni nič nenavadnega, da novinarji informacije pridobivajo iz varnostnih krogov, mnogi imajo namreč vire na policiji in tožilstvu, zato pogosto vnaprej izvedo, kdaj bodo večje akcije. Toda skoraj se ni zgodilo, da bi velika racija postala tako rekoč javna skrivnost, saj se zdi, da so zanjo vedeli vsi, vključno z osumljenci, izpostavljajo.

Ali so za vse načrtovane korake vedeli tudi osumljenci, se sprašuje nemška javnost, potem ko so nekateri začeli opozarjati, da je v zgodbi o državnem udaru nekaj nenavadnih lukenj.

A nekateri več kot teden dni po akciji pravijo, da je šlo za "akcijo PR". Med kritiki je predstavnica nemške Levice Martina Renner , ki pravi, da je za aretacije izvedela teden dni prej, nekateri mediji naj bi vedeli dva tedna prej. Trdi, da so informacije prišle tudi do osumljencev.

A vse kaže, da se je to zgodilo z akcijo proti teroristični skupini, v sklopu katere so priprli 25 domnevnih skrajnih desničarjev, tako imenovanih državljanov rajha, ki zanikajo obstoj današnje Nemčije in naj bi načrtovali državni udar, po katerem bi za voditelja imenovali plemiča.

Kritiki dogajanja pravijo, da je jasno, da je šlo za delitev informacij precej prej, saj je več medijev novico objavilo istočasno, pripravljena so imeli daljša besedila, katerih priprava terja čas. Te vsebine so vnaprej najavili tudi na družbenih omrežjih. Nekateri novinarji na to pravijo, da jih je policija pozvala, naj ne objavljajo, dokler traja akcija. V redakcijah pa tudi pravijo, da se s problematiko ukvarjajo že mesece, racija pa je bila le povod za objavo zgodb.

Nekateri podatki kažejo, da so informacije prišle tudi do osumljencev. Soseda enega od osumljenih, Maximiliana Ederja, upokojenega polkovnika Bundeswehra, ki ga je na koncu na zahtevo Nemčije aretirala italijanska policija v Perugi, je dejala, da jo je sedem dni pred racijo poklical po telefonu iz Splita in dejal, da bo morda naslednji teden prišla policija. Prosil jo je, naj se ne vznemirja, ampak naj vljudno odgovarja na vprašanja. Da pride policija, naj bi vedel vsaj dva dni pred racijo. Od koga je dobil informacijo, ni povsem jasno. A da je informacijo dobil, naj sploh ne bi bilo tako nenavadno. Med drugim naj bi nekoga pristojni še pred preiskavo prosili, naj bo priča. Človek dobi vtis, da je pol mesta vedelo za prihod policije, ocenjujejo pri DW.

Predstavnik vladajočih Socialnih demokratov in nekdanji kriminalistični inšpektor Sebastian Fiedler sicer meni, da dogajanje ni nujno posledica odtekanja informacij, osumljenci bi po njegovem lahko opazili, da se jih spremlja in nadzoruje.

Številni kritiki pa vztrajajo, da gre za predstavo, razširjenost informacij o preiskavi pa jemljejo kot dokaz, da skupina v resnici ni tako nevarna, kot se jo skuša prikazati. V skrajno desni Alternativi za Nemčijo menijo, da oblasti še same niso verjele, da je nevarnost resna. Med aretiranimi je bila sicer tudi njihova članica.

Del kritikov, ki sicer meni, da nevarnost obstaja, pa se jezi na (pre)hitro obveščanje in ogrožanje policistov in akcije. Verjetnost, da bi nedavno aretirana skupina zarotnikov res prišla na oblast in v Nemčiji vzpostavila monarhijo, je v resnici resda več kot minimalna. A to še ne pomeni, da nekateri posamezniki v tej skupini niso nevarni – in oboroženi.