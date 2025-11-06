Svetli način
Tujina

Predstavili električnega twinga: na voljo v štirih barvah za manj kot 20.000 evrov

Pariz, 06. 11. 2025 17.11

STA , N.L.
70

Francoski Renault je v Parizu predstavil model električnega twinga, ki ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu. Gre za mestni avtomobil, ki je cenovno dostopen in praktičen, zanj bo treba odšteti manj kot 20.000 evrov, je povedal izvršni direktor skupine Renault Group Francois Provost. Proizvodnja bo stekla konec tega leta. Izbirati je mogoče med štiri barvami - rdečo, zeleno, rumeno in črno, doseg z enim polnjenjem pa je 263 kilometrov.

V Renaultu so koncept novega modela električnega twinga predstavili konec leta 2023, do zagona proizvodnje bo torej prišlo v rekordno kratkem razvojnem ciklu manj kot dveh let. "To je bil najhitreje izdelani renault vseh časov," je na predstavitvi povsem električnega modela Twingo E-tech electric dejal Provost.

Poudaril je, da so uspeli zmanjšati razvojne stroške za 20 odstotkov, istočasno pa so ostali zvesti pričakovanjem kupcev. "Gre za mestni avtomobil, ki je cenovno dostopen in praktičen. Z začetno ceno pod 20.000 evrov izpolnjujemo svojo obljubo, da bomo električno mobilnost omogočili čim večjemu številu ljudi," je povedal.

To so dosegli, ne da bi Evropi obrnili hrbet. "Kajti ta avtomobil bo izdelan v naši slovenski tovarni v Novem mestu," je nadaljeval. Ob tem je potrdil, da bodo v Revozu poleg novega twinga izdelovali še dva električna avtomobila iz razreda A, enega znamke Dacia in drugega znamke Nissan.

Z enim polnjenjem do 263 kilometrov daleč

Med tehničnimi karakteristikami novega twinga v Renaultu izpostavljajo baterijo na osnovi litijevega železovega fosfata (LFP) z zmogljivostjo 27,5 kilovatne ure, ki je svetovna novost. Je tudi najboljši v svojem razredu glede energetske učinkovitosti, njegov ogljični odtis v življenjskem ciklu je namreč približno 60 odstotkov nižji kot pri avtomobilih z notranjim zgorevanjem v tem razredu. Dolg je 3,79 metra, njegov doseg z enim polnjenjem pa je 263 kilometrov. Izbirati je mogoče med štiri barvami - rdečo, zeleno, rumeno in črno.

V Novem mestu, kjer Renaultove osebne avtomobile izdelujejo že od leta 1973, pravijo, da so v celoti pripravljeni na nove izzive. Predsednik uprave Revoza Jože Bele je v sporočilu za javnost zapisal, da je projekt proizvodnje tega revolucionarnega mestnega avtomobila v Revozu v zaključni fazi. "Z njim bomo dokazali, da smo kos najzahtevnejšim projektom," je dodal.

Zaposleni v Revozu po njegovih besedah cenijo odločitev skupine Renault Group, da se bosta twingu v tamkajšnji proizvodnji pridružila dva dodatna modela. Cenijo tudi podporo vlade in lokalne skupnosti, ki sta prepoznali pomen projekta ne le za Revoz temveč za celotno slovensko gospodarstvo.

Podpora države

Predstavniki vlade in Renaulta so memorandum o soglasju, na podlagi katerega bodo v Revozu izdelovali prenovljeno različico električnega twinga, podpisali julija lani. Na tej podlagi lahko Renault pri investiciji v zagon proizvodnje novega modela računa na podporo države. Vlada je namreč naložbo prepoznala kot strateško ter izrazila močno voljo, da podpre proizvodnjo električnih avtomobilov v Revozu.

Podpis memoranduma o proizvodnji električnega Twinga v Revozu
Podpis memoranduma o proizvodnji električnega Twinga v Revozu FOTO: Bobo

V Revozu pravijo, da bodo na podlagi dodatnih proizvodnih količin, dolgoletnih izkušenj in kompetenc na področju avtomobilske industrije dosegali visoko raven industrijske učinkovitosti in kakovosti, s katero se ponašajo že več desetletij. S proizvodnjo treh električnih mestnih avtomobilov Revoz potrjuje svojo usmeritev v trajnostno in napredno proizvodnjo za evropske kupce, Renault Group pa potrjuje svojo zavezo krepitvi evropskega avtomobilskega sektorja in njegove konkurenčnosti, so še zapisali.

Hani Vajk
06. 11. 2025 18.54
+2
Lep!
ODGOVORI
2 0
bb5a
06. 11. 2025 18.54
+1
Ja fak ne no, bom mogu pazt, da jih ne povozm s svojim pickupom... pa pravjo kako so EU avti varni... še ena E-Kanta k bo prinašala izgubo EU auto industriji...
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
06. 11. 2025 18.53
+2
Super avtoček za zastoje v koloni, baterija vas ne bo nikoli izdala🤣👌
ODGOVORI
2 0
nick73
06. 11. 2025 18.53
+2
Končno so proizvajalci ugotovili, da je elektrika smiselna za mestne avtomobilie, ki v povprečju prevozijo 100 km na dan in se veliko ustavljajo in speljujejo v križiščih. Za velike poslovne limuzine pa ostaja dizel prva izbira.
ODGOVORI
2 0
300 let do specialista
06. 11. 2025 18.52
+1
Golf 2 JXD je POJEM za tole konzervo.
ODGOVORI
2 1
Misika1967
06. 11. 2025 18.49
+1
In sedaj bodo propadli zaradi bozicnice.
ODGOVORI
2 1
daiči
06. 11. 2025 18.47
Grem stavt d bojo baterije s kitajske dobavl.
ODGOVORI
0 0
daiči
06. 11. 2025 18.43
+2
In pol eni pravjo dol, to bo avto za mestno voznjo. Kasno mestno voznjo vs prasam? Pa nimamo mi pariza, londona, pa moskve. Nasa mesta so tolk mejhna da jh prej z biciklim prevozs ka pa z avtom, sploh ob zastojh.
ODGOVORI
2 0
daiči
06. 11. 2025 18.45
+0
Za po mestu ma dons folk velike SUVje, d se loh cez plocnike voz in na njih parkera, "sam za 2min"...
ODGOVORI
1 1
daiči
06. 11. 2025 18.40
+3
A s tem se dons hvaljo. Da bo ena mala škatla od 3 metrov cnj k 20k eur. Js se spomnm k je biv twingo II tm od konc devedsth pa do konca 2010 z zacetno ceno 8300 eur. Kr je blo takrt pocen. Pa ta tvingo je imu mašino 1.2 pod pokrovom. Ta tanov bo pa sam za afnat se.
ODGOVORI
3 0
stoinena
06. 11. 2025 18.39
+1
še kr ne štekajo da mali avtki morajo biti đabe in vzdržljivi. ker se furaš na kratke, sam ali v dvoje. to jim kar ne nese.
ODGOVORI
1 0
stoinena
06. 11. 2025 18.41
služba, trgovina, pivo...
ODGOVORI
0 0
detect
06. 11. 2025 18.36
+2
vsi električni avtomobili so veliko predragi.
ODGOVORI
2 0
tali?ni tom
06. 11. 2025 18.36
+1
od kje tak zmazek za 20 tisoč evrov? zdej,al so vsaj pozlačeni ti avti al je evro devalviral za najmanj pol! eno od tega dvojga je!pa še domet,263 km,pozimi verjetno niti sto ni,pa še če mal stojiš v gužvi,si gotov pred ciljem! ne vem,verjetno se bo prodajal ker za drug e avte ne bo,so naviti c cenami da glava peče,vreden pa ni tega dnarja,pa še renault je!
ODGOVORI
2 1
Minifa
06. 11. 2025 18.33
+2
Ga nočem, če mi ga dajo zastojn. Kdor ga kupi mora biti malo čez les..
ODGOVORI
4 2
stoinena
06. 11. 2025 18.32
+5
predrag
ODGOVORI
5 0
stoinena
06. 11. 2025 18.37
+2
panda je bila še manjša 3.540. in je bila še prevelika za dva.. zadaj se nikoli nihče ni vozil. no, pri nas... še jo imamo in še enkrat bi imeli isto. eni primerki so naredili do 350.000 km . vendo nehajo delat to kar je top. pol se pa čudijo da propadejo.
ODGOVORI
2 0
stoinena
06. 11. 2025 18.46
vedno
ODGOVORI
0 0
Heprk
06. 11. 2025 18.28
twingo za 20teur 🤦 pa kaj si ja nor, drugace pa je smiseln, mali avti in elektrika.
ODGOVORI
0 0
vlahov
06. 11. 2025 18.26
+1
Začeli bodo tudi davki na prevožene km .... V UK se že menijo za novi davek .
ODGOVORI
1 0
MasteRbee
06. 11. 2025 18.30
+1
nekje bodo morali dobiti deficit od 1,5 milijarde na prodana fosilna goriva
ODGOVORI
1 0
stoinena
06. 11. 2025 18.44
ves čas pozabljajo da narod nima keša. tako je z nepremičninami. navijajo, vse stoji... na novo neki zidajo. ne dokončajo, folk plača, ne dobi v roku. gradnja katastrofa. gradijo afričani, bangladeševci.itd... ne zanjo jezika, doma so bili profesorji ekonomije.
ODGOVORI
0 0
Mean Cat
06. 11. 2025 18.25
+2
Predrago. Neu slo tole skozi
ODGOVORI
4 2
klop12
06. 11. 2025 18.25
+4
če bi ga spravili na 11-12k€ bi zdominiral trg malih mestnih vozil
ODGOVORI
6 2
hanzll
06. 11. 2025 18.33
+1
sej bo...tm nekje če odšteješ subvencijo
ODGOVORI
1 0
stoinena
06. 11. 2025 18.45
ta subvencija je tudi en nateg... plačaš vse, daš papirje in mogoče ti vrnejo. to ni zihr.
ODGOVORI
0 0
Ricinus
06. 11. 2025 18.25
+2
Kolk bi pa prišlo, da bi mu enga dizelčka vgradil??😜
ODGOVORI
2 0
pusi
06. 11. 2025 18.24
+0
Koncno elektricni za kar je smiselno. Mestno voznjo.
ODGOVORI
3 3
MasteRbee
06. 11. 2025 18.27
+1
tu je zanimiv, malo dražji, vendar rešitev, če EU omeji konkurenco iz kitajske.
ODGOVORI
1 0
