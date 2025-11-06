Predstavili električnega twinga: na voljo v štirih barvah za manj kot 20.000 evrov

Francoski Renault je v Parizu predstavil model električnega twinga, ki ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu. Gre za mestni avtomobil, ki je cenovno dostopen in praktičen, zanj bo treba odšteti manj kot 20.000 evrov, je povedal izvršni direktor skupine Renault Group Francois Provost. Proizvodnja bo stekla konec tega leta. Izbirati je mogoče med štiri barvami - rdečo, zeleno, rumeno in črno, doseg z enim polnjenjem pa je 263 kilometrov.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia









Model električnega twinga icon-picture-layer-2 1 / 6

V Renaultu so koncept novega modela električnega twinga predstavili konec leta 2023, do zagona proizvodnje bo torej prišlo v rekordno kratkem razvojnem ciklu manj kot dveh let. "To je bil najhitreje izdelani renault vseh časov," je na predstavitvi povsem električnega modela Twingo E-tech electric dejal Provost. Poudaril je, da so uspeli zmanjšati razvojne stroške za 20 odstotkov, istočasno pa so ostali zvesti pričakovanjem kupcev. "Gre za mestni avtomobil, ki je cenovno dostopen in praktičen. Z začetno ceno pod 20.000 evrov izpolnjujemo svojo obljubo, da bomo električno mobilnost omogočili čim večjemu številu ljudi," je povedal. To so dosegli, ne da bi Evropi obrnili hrbet. "Kajti ta avtomobil bo izdelan v naši slovenski tovarni v Novem mestu," je nadaljeval. Ob tem je potrdil, da bodo v Revozu poleg novega twinga izdelovali še dva električna avtomobila iz razreda A, enega znamke Dacia in drugega znamke Nissan.

Z enim polnjenjem do 263 kilometrov daleč

Med tehničnimi karakteristikami novega twinga v Renaultu izpostavljajo baterijo na osnovi litijevega železovega fosfata (LFP) z zmogljivostjo 27,5 kilovatne ure, ki je svetovna novost. Je tudi najboljši v svojem razredu glede energetske učinkovitosti, njegov ogljični odtis v življenjskem ciklu je namreč približno 60 odstotkov nižji kot pri avtomobilih z notranjim zgorevanjem v tem razredu. Dolg je 3,79 metra, njegov doseg z enim polnjenjem pa je 263 kilometrov. Izbirati je mogoče med štiri barvami - rdečo, zeleno, rumeno in črno. V Novem mestu, kjer Renaultove osebne avtomobile izdelujejo že od leta 1973, pravijo, da so v celoti pripravljeni na nove izzive. Predsednik uprave Revoza Jože Bele je v sporočilu za javnost zapisal, da je projekt proizvodnje tega revolucionarnega mestnega avtomobila v Revozu v zaključni fazi. "Z njim bomo dokazali, da smo kos najzahtevnejšim projektom," je dodal. Zaposleni v Revozu po njegovih besedah cenijo odločitev skupine Renault Group, da se bosta twingu v tamkajšnji proizvodnji pridružila dva dodatna modela. Cenijo tudi podporo vlade in lokalne skupnosti, ki sta prepoznali pomen projekta ne le za Revoz temveč za celotno slovensko gospodarstvo.

Podpora države

Predstavniki vlade in Renaulta so memorandum o soglasju, na podlagi katerega bodo v Revozu izdelovali prenovljeno različico električnega twinga, podpisali julija lani. Na tej podlagi lahko Renault pri investiciji v zagon proizvodnje novega modela računa na podporo države. Vlada je namreč naložbo prepoznala kot strateško ter izrazila močno voljo, da podpre proizvodnjo električnih avtomobilov v Revozu.

Podpis memoranduma o proizvodnji električnega Twinga v Revozu FOTO: Bobo icon-expand