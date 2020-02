Na 21-metrskem digitalnem zaslonu sredi Times Squara v New Yorku so objavili posnetek požarov in zahvalno sporočilo. "Predstavljajte si gozdni požar, ki sega višje od tega zaslona. Hvala pogumnim avstralskim in ameriškim gasilcem, ki so branili Avstralijo. In svetu za vso podporo," se glasi sporočilo na Times Squaru.

Oglas je naročila gasilska služba iz Novega Južnega Walesa (NJW), ki je z njim želela izraziti globoko hvaležnost za vso podporo svetovne javnosti, ki so jo prejeli, medtem ko je ogenj uničeval njihovo okolje. Oglasni prostor je brezplačno odstopilo oglaševalsko podjetje, ki upravlja z zasloni na znamenitem newyorškem trgu. "Želeli smo reči 'hvala vam' na največji možni način in poslati sporočilo svetu," so dejali v gasilski službi NJW.

Najhujše gozdne požare v zgodovini Avstralije, ki so opustošili velik del avstralske zvezne države Novi Južni Wales, so dokončno pogasili prejšnji teden. K temu je pripomoglo tudi močno deževje, ki je območje zajelo v zadnjih dveh tednih. Škoda je neizmerna, saj so požari divjali več tednov. Najmanj šest gasilcev je med spopadanjem z ognjenimi zublji umrlo, med njimi tudi trije ameriški gasilci.

Skoraj 90 odstotkov gasilcev, ki so sodelovali pri zaščiti avstralskih gozdov, je bilo prostovoljcev. Svojo roko avstralskim kolegom pri gašenju požarov pa so ponudili tudi gasilci iz ZDA in Nove Zelandije.

Za pomoč prizadetim območjem v Avstraliji se je doslej nabralo že najmanj 61 milijonov evrov donacij z vsega sveta.

Požari so najbolj prizadeli prav Novi Južni Wales, kjer so pogorele površine v velikosti manjših držav. V požarih, ki so divjali tudi po drugih avstralskih zveznih državah, je umrlo najmanj 33 ljudi.