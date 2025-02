Predstavniki ZDA in Rusije o Ukrajini brez Ukrajine in EU

Na pogovorih bodo glede na napovedi razpravljali o obnovi odnosov med Moskvo in Washingtonom, srečanju med Trumpom in Putinom ter o Ukrajini.

ZDA bodo na današnjem srečanju v Rijadu zastopali zunanji minister Marco Rubio , posebni odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff in svetovalec za nacionalno varnost Michael Waltz . Iz Rusije se bosta sestanka udeležila zunanji minister Sergej Lavrov in zunanjepolitični svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov .

Ne bo pa vsaj v prvi fazi prisotnih niti predstavnikov Ukrajine niti evropskih držav, čeprav so se v zadnjih dneh vrstili pozivi, da pogajanj o Ukrajini ne more biti brez Ukrajine, nujno pa mora biti vključena tudi Evropa.

O začetku pogovorov za končanje vojne sta se minuli teden dogovorila prav predsednika ZDA in Rusije, ki sta nakazala tudi odprtost za dvostransko srečanje. Srečanje bo "prvi korak" k ugotovitvi, ali Moskva misli resno glede pogovorov o koncu vojne v Ukrajini, so v ponedeljek sporočili z ameriškega State Departmenta.

V petek so se posebej srečali tudi voditelji več ključnih evropskih držav, EU in Nata v Parizu. Slovenija ni bila vabljena. Razpravljali so o evropski varnosti in vojni v Ukrajini. Gostitelj, francoski predsednik Emmanuel Macron je pred srečanjem po telefonu govoril z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Evropa in ZDA morata sodelovati na področju varnosti, je po srečanju poudaril nemški kancler Olaf Scholz. Ponovil je, da je prezgodaj za razpravo o pošiljanju vojakov v Ukrajino.

Na srečanju so sodelovali izbrani evropski voditelji, predstavniki EU-ja in zveze Nato. Macron je tako gostil predsednike vlad Nemčije, Poljske, Italije, Španije, Nizozemske, Danske in Združenega kraljestva, generalnega sekretarja zveze Nato Marka Rutteja ter predsednika Evropskega sveta Antonia Costo in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.