Predstavniški dom ameriškega kongresa izključil Georgea Santosa

Glasovanje o izključitvi so predlagali Santosovi republikanski kolegi iz države New York zaradi velikega pritiska volivcev, potem ko je Santosa zaradi domnevnih poneverb pred volitvami 2022 doletelo 23 točk zvezne obtožnice. Preiskujejo ga tudi v zvezni državi New York.

Santos je zaslovel po tem, ko so prišle na dan informacije o njegovih številnih lažeh glede zasebnega življenja in poklicne kariere. Potrjeno je lagal o svoji univerzitetni šolski karieri, ukrajinskem in judovskem izvoru, univerzitetnih diplomah in drugih zadevah. Ujeli so ga pri plačevanju z ukradenimi čeki v Braziliji, prevarah vlagateljev, zvezna obtožnica pa med drugim trdi, da je poneverjal sredstva donatorjev za svojo kampanjo.

Vse to je ugotovila tudi etična preiskava v predstavniškem domu, ki je priporočila izključitev, vendar pri vodstvu kongresnih republikancev ni bilo navdušenja za drastičen ukrep zaradi tesne večine. Prvi poskus njegove izključitve v začetku novembra je propadel."Santosovi postopki niso bili dostojni položaja in so osramotili celoten predstavniški dom, poleg tega pa obstajajo ključni dokazi o njegovih kaznivih dejanjih," je po preiskavi sporočila etična komisija predstavniškega doma, sestavljena iz predstavnikov obeh strank.