Predstavniški dom ameriškega kongresa podprl sankcije proti ICC

Predlog zakona, ki je bil sprejet z večino republikanskih glasov in 42 demokratskimi, je posledica zahteve tožilca ICC Karima Khana , da sodišče izda nalog za aretacijo za voditelje palestinskega islamističnega gibanja Hamas in izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja ter nekaj drugih vladnih uradnikov.

ZDA in Izrael nista člana ICC in Netanjahuju na njunih ozemljih ne grozi nič v povezavi z ICC, vendar pa bi ga morala vsaka država članica ICC v primeru izdaje naloga za aretacijo dejansko aretirati in predati sodišču.

Judovska demokratka s Floride Debbie Wasserman Schultz je glasovala za predlog, ker se ICC po njenem mnenju obnaša nezaslišano. Demokrat iz New Yorka Gregory Meeks pa je po drugi strani dejal, da je predlog zakona izjemno nevarna reč, saj bi ZDA potem morale uvesti sankcije proti voditeljem zavezniških držav, ki so članice ICC in bodo upoštevale odločitve sodišča.

Vendar pa bo predlog kljub močni podpori v predstavniškem domu v senatu, ki ga vodijo demokrati, veliko težje dobil zeleno luč. Ukrepu nasprotuje tudi Bela hiša, demokratski zakonodajalci pa so opozorili, da bi lahko s spremembo ukrep vplival tudi na Američane in ameriška podjetja, ki opravljajo pomembno delo s sodiščem. To pa bi med drugim oviralo tudi ukrepe sodišča, ki so jih ZDA že podprle, kot je na primer nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Tako republikanski kot demokratski voditelji odbora za zunanje zadeve predstavniškega doma so priznali, da predlog zakona verjetno ne bo postal zakon, so pa pustili odprta vrata za nadaljnja pogajanja z Belo hišo. Poudarili pa so, da bi bili enotni močnejši. "Vedno smo najmočnejši, zlasti v tem odboru, ko govorimo z enim glasom kot en narod, v tem primeru z Mednarodnim kazenskim sodiščem in sodniki," je dejal McCaul.