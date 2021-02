Predstavniški dom iz odborov izključil kongresnico zaradi spornih izjav

Demokratska večina v predstavniškem domu ameriškega kongresa je ob sodelovanju 11 republikancev v četrtek republikansko kongresnico Marjorie Taylor Greene izključila iz članstva v odborih. Izjemen ukrep si je prislužila z izjavami in zagovarjanjem nasilja, rasizma, antisemitizma, sovraštva do muslimanov in kolegov.

Marjorie Taylor Greene si je prislužila izreden ukrep. Podpornica Donalda Trumpa je pred glasovanjem v četrtek skušala najti izgovor za svoje izjave, vendar se zanje ni opravičila. Napadala je kritike in medije, ki jih je izenačila z ustvarjalci teorij zarot. Za njeno izključitev iz odborov je glasovalo 230, proti pa 199 članov predstavniškega doma. Marjorie Taylor Green si je nadela črno masko z rdečim napisom "svoboda govora" in pojasnila, da je zaradi preteklih izjav ne bi smeli obsojati. Zanikala je svojo podporo teorijam zarote v povezavi s terorističnimi napadi na ZDA 11. septembra in laganje o šolskih strelskih napadih. Podpornica Qanon osvojila sedež v predstavniškem domu Zagotovila je tudi, da teoriji zarote QAnon sedaj ne verjame več. Gre za teorijo zarote, ki politike v Washingtonu - predvsem demokrate in tiste republikance, ki ne podpirajo Trumpa - označuje za pedofile, sataniste in kanibale. Ni pa se opravičila za podporo ideji o umoru predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi in drugih demokratov, pa tudi ne za izjave o laserjih iz vesolja pod nadzorom Judov, ki da netijo gozdne požare po Kaliforniji in perejo možgane politikom. Predstavila se je kot žrtev velikih medijskih podjetij, ki po njenem prepričanju niso nič boljša kot teorija zarote QAnon. Mediji naj bi iz njenih nedolžnih izjav ustvarjali velik cirkus, čeprav naj ne bi bile nič kaj drugačne od izjav tistih, ki so podpirali proteste proti policijskemu nasilju v ZDA. Republikanski voditelji Marjorie Taylor Greene niso želeli v kongresu, vendar je lani poleti osvojila najprej republikansko strankarsko tekmo, nato pa zlahka še svoje globoko konservativno okrožje na severu Georgie, pa tudi pohvale Trumpa. Po izvolitvi ji je republikansko vodstvo našlo položaj v odborih za izobraževanje, delo in proračun, zaradi česar so bili demokrati ogorčeni. Zahtevali so njeno izključitev. Vodja manjšine Kevin McCarthy se je s kongresnico pogovoril, vendar zavrnil njeno izključitev.