Zelenski Putinu predlagal srečanje na štiri oči za končanje vojne

"Ukrajina predlaga končanje te vojne prek neposrednega dialoga med nami – in vami. Predlagam srečanje," je v pismu, ki ga je objavil njegov urad v Kijevu, zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Poudaril je, da bi morala voditelja neposredno razpravljati o ključnih vprašanjih vojne.

"Vidimo, da so ZDA v celoti osredotočene na vprašanje Irana, in narobe bi bilo, če bi preprosto čakali, da se vojna v Evropi ponovno vrne v središče njihove pozornosti," je v predlogu še zapisal Zelenski.

Zelenski je znova izključil Kijev in Moskvo kot prizorišči morebitnih pogovorov ter namesto tega kot možne lokacije predlagal Švico, Turčijo ali "državo v arabskem svetu".

Pismo je bilo objavljeno v času, ko je Vladimir Putin imel tiskovno konferenco za tuje novinarje ob robu Mednarodnega gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu. Putin je novinarjem dejal, da je pripravljen na dogovor z Ukrajino, a ponovil zahtevo, da Rusija pridobi popoln nadzor nad vzhodnima regijama Doneck in Lugansk. Ukrajina sicer vseskozi odločno zavrača, da bi Rusiji odstopila kateri koli del svojega ozemlja.

Kot prvi korak k miru je Zelenski predlagal prekinitev ognja vzdolž sedanje frontne črte. Prekinitev ognja bi nadzorovale ZDA. Temu bi lahko sledila izmenjava vseh vojnih ujetnikov ter vrnitev civilistov in otrok, ki so bili po navedbah Kijeva med vojno odpeljani iz Ukrajine.

Zelenski je v pismu tudi omenil, da bi morali v pogajanjih sodelovati predstavniki Evrope in ZDA ter morebiti delovati kot poroki za kakršen koli sporazum.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je povedal, da Putin ve za pismo, da pa se mora z vsebino še podrobneje seznaniti. "Predsednik Putin je dejal, da lahko Zelenski pride v Moskvo, če se želi pogovarjati," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal novinarjem v Sankt Peterburgu.