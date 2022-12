Predstavniški dom odobril referendum o 'dekolonizaciji' Portorika

Kongresnik Steny Hoyer , ki si je tekom kariere prizadeval za to, da "vprašanje neodvisnosti Portorika" pride na agendo v predstavniški dom, je dejal, da je bila ta pot "dolga in mučna". "Portoričani so bili predolgo časa izključeni iz obljube ameriške demokracije in samoodločbe, za katero se je naš narod vedno zavzemal," je dejal Hoyer.

V predstavniškem domu so zakon sprejeli z 233 glasovi za, proti je bilo 191 kongresnikov.

V četrtek je predstavniški dom odobril zakon, ki bo prebivalcem Portorika omogočil, da na prvem zavezujočem referendumu glasujejo o tem, če želijo postati zvezna država ZDA ali pa če želijo uvesti neodvisnost. Kot tretjo možnost bodo lahko izbrali neodvisnost s svobodnim združevanjem, kar pomeni, da bi se morali usklajevati z ameriškimi zakoni in kot valuto uvesti ameriški dolar.

Kongresniki so referendum odobrili, zdaj morajo o njem glasovati še v senatu.

Guverner Portorika Pedro Pierluisi je v četrtek na dan glasovanja odpotoval v Washington. "To bo zgodovinski dan, ker bo ustvaril precedens, ki ga do zdaj nismo imeli," je dejal. Člani njegove stranke, vključno s portoriško komisarko Jenniffer González, so navijali za pričakovano odobritev predloga zakona. Vseeno je bilo veselje ob sprejetju zadržano, saj mora referendum zdaj odobriti še razdeljeni kongres, poroča AP.

Tako je portoriški odvetnik Pablo José Hernández Rivera odločitev kongresnikov označil za "nepomembno". "Gre za nepomembno odločitev, ravno tako, kot je bila odobritev zakona v letih 1998 in 2010. Portoričani smo utrujeni od dejstva, da je Nova napredna stranka 28 let preživela v Washingtonu in porabljala sredstva za nedemokratične projekte," je bil kritičen odvetnik.

Nasprotno pa je Gonzalez dejala, da je referendum dobra ideja, ki bo Portoriku omogočila samoodločbo, ki si jo zasluži. "Nismo zedinjeni o tem, kako naj bi bila videti prihodnost, ampak verjamemo pa v to, da bi odločitev o prihodnosti morala pripadati prebivalcem Portorika," je povedala.