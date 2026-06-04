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Predstavniški dom omejil Trumpova vojna pooblastila

Washington, 04. 06. 2026 15.34 pred 41 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA M.V.
Volitve v kongresu ZDA

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v sredo z 215 glasovi proti 208 potrdil simbolično resolucijo o omejitvi vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v zvezi z Iranom. Gre za prvi tovrstni uspeh demokratov od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu konec februarja. Trump je glasovanje označil za nesmiselno.

Resolucija o vojnih pooblastilih zaradi načina sprejetja nima teže zakona. Tudi če bi jo imela, bi moral podobno resolucijo potrditi še senat, Donald Trump pa bi moral zakon podpisati, česar ne bo storil.

Glasovanje je bilo izvedeno ob nasprotovanju predsednika predstavniškega doma kongresa Mikea Johnsona, ki je kolege svaril, da bodo s to resolucijo ogrozili občutljiva mirovna pogajanja med Trumpovo vlado in Iranom.

"Predsednik je zdaj v procesu sklepanja mirovnega sporazuma in moramo mu dati prosto pot, da to stori. Menim, da je resolucija o vojnih pooblastilih v tem trenutku zelo neprimerna ter zelo, zelo negativna in nevarna za državo," je za CNN izjavil Johnson.

Trump ni kongresa nikoli prosil za dovoljenje za vojno, po 60 dneh od začetka sovražnosti pa je enostavno razglasil, da so te končane in dovoljenja za vojno ne potrebuje.

Trump v kongresu
Trump v kongresu
FOTO: AP

Demokrati so že večkrat zahtevali glasovanje o omejitvi Trumpovih vojnih pooblastil, tako v predstavniškem domu kot v senatu, vendar se jim doslej ni pridružilo dovolj republikancev.

Tokrat so na demokratsko stran prestopili štirje, med njimi tudi Thomas Massie, ki je pred kratkim izgubil strankarske volitve proti Trumpovemu kandidatu in nato predsednika opozoril, da bo v kongresu še do januarja prihodnje leto, poroča CNN.

Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so demokrati skupaj s štirimi "slabimi" republikanci v "nesmiselnem glasovanju" omejili njegova vojna pooblastila, ravno sredi "zadnjih pogajanj za konec vojne z Iranom".

"Kdo bi storil nekaj tako nedomoljubnega. Vedo, kje stojijo pogajanja (...). Raje bi videli, da naša država propade, kot da bi mi dopustili še eno od mnogih zmag," je zapisal predsednik ZDA in dodal, da bi moralo biti te štiri republikance sram.

Gre za zadnji pokazatelj, da Trumpov nadzor nad kongresnimi republikanci po letu in pol vladavine slabi. Republikanski senatorji so se v zadnjih dneh že uprli spornemu skladu za odškodnine domnevnim žrtvam krivičnih pregonov prejšnje vlade Joeja Bidna.

Senatni republikanci so v sredo v okviru svojega paketa ukrepov na področju priseljevanja uradno umaknili tudi sredstva za varnost Trumpove plesne dvorane. To želi predsednik postaviti namesto vzhodnega krila Bele hiše, ki ga je dal porušiti.

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JAZsemTI
04. 06. 2026 16.04
Realnost predsednikov v “demokratičnem sistemu” je ta, da imajo zelo kratek rok trajanja in posledično zelo malo časa… Naši “diktatorski sovražniki” pa bodo še dolgo dolgo v sedlu in lahko delajo premišljeno na dolgi rok.
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