Predstavniški dom omejil Trumpova vojna pooblastila

Resolucija o vojnih pooblastilih zaradi načina sprejetja nima teže zakona. Tudi če bi jo imela, bi moral podobno resolucijo potrditi še senat, Donald Trump pa bi moral zakon podpisati, česar ne bo storil.

Glasovanje je bilo izvedeno ob nasprotovanju predsednika predstavniškega doma kongresa Mikea Johnsona, ki je kolege svaril, da bodo s to resolucijo ogrozili občutljiva mirovna pogajanja med Trumpovo vlado in Iranom.

"Predsednik je zdaj v procesu sklepanja mirovnega sporazuma in moramo mu dati prosto pot, da to stori. Menim, da je resolucija o vojnih pooblastilih v tem trenutku zelo neprimerna ter zelo, zelo negativna in nevarna za državo," je za CNN izjavil Johnson.

Trump ni kongresa nikoli prosil za dovoljenje za vojno, po 60 dneh od začetka sovražnosti pa je enostavno razglasil, da so te končane in dovoljenja za vojno ne potrebuje.