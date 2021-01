Predstavniški dom Pencea pozval, naj odstavi Trumpa

Predstavniški dom ameriškega kongresa je z resolucijo pozval podpredsednika Mika Pencea in člane vlade k uporabi 25. amandmaja ameriške ustave, ki omogoča odvzem pooblastil predsedniku in njihov prenos na podpredsednika.

Pence je to že pred glasovanjem zavrnil. V pismu predsednici predstavniškega doma Nancy Pelosi je pojasnil, da se mu ne zdi, da bi bil "takšen razvoj dogodkov v najboljšem interesu države ali v skladu z ustavo" ter da bi z odstranitvijo Donalda Trumpatvegali še hujši razdor med ljudmi in podžgali strasti. 25. amandma je predviden za odstavitev predsednika, ki fizično ali duševno ni sposoben opravljati svojega dela, in ne kot kazen, je še dodal. Trump pa je v odzivu povedal, da 25. amandma zanj ne predstavlja nobene grožnje.

Kongresniki so se v skladu s pričakovanji odločali po strankarski liniji, med 223 glasovi za odstranitev Trumpa je bil le en republikanski. 205 jih je glasovalo proti sprejetju resolucije, pet pa se jih je vzdržalo. Vzporedno in v pričakovanju Penceove zavrnitve so demokrati sprožili že drugo ustavno obtožbo Trumpa v štirih letih, o čemer bodo glasovali danes.