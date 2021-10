Predstavniški dom potrdil obtožbo zaničevanja kongresa proti Stevu Bannonu

Demokrati želijo temeljito preiskati napad na kongres, republikancem pa je nerodno, saj se zavedajo, da lahko z ugotavljanjem in objavo dejstev politično le izgubijo.

Predsednik ZDA Joseph Biden je pred dnevi izrazil mnenje, da bi bilo treba Bannona in druge, ki zavračajo pozive kongresa, kazensko preganjati, nato pa je Garland nemudoma izjavil, da se bo pravosodno ministrstvo odločalo v skladu z zakoni.

Bannonov primer je tako predan zveznemu tožilstvu v Washingtonu, ki se bo odločilo, ali bo proti njemu sprožilo kazenski postopek. To ni zanesljivo, saj želi pravosodni minister Merrick Garland pokazati, da pravosodno ministrstvo deluje neodvisno od politike. Garland je v četrtek na zaslišanju v kongresu dejal, da se bodo odločili v skladu s tožilskimi načeli.

Trumpovi privrženci so želeli 6. januarja preprečiti formalno potrditev Bidnove zmage na predsedniških volitvah novembra lani, preiskovalni odbor pa naj bi skušal dokazati, da je v pripravah na napad sodeloval tudi Trump. To je Cheneyjeva, ki je zaradi kritičnega odnosa do Trumpa izgubila vodstveni položaj med republikanci v kongresu, že javno izjavila.

Republikanci preiskavi v Trumpovem slogu pravijo lov na čarovnice, čeprav so 6. januarja skupaj z demokrati bežali v zaklonišča, da bi si rešili življenje pred razjarjenimi Trumpovimi volivci, ki ne sprejemajo izida volitev.

Trump želi blokirati delo preiskovalnega odbora, v katerem republikanci niso želeli sodelovati s tožbami, vendar pa sodišče sklicevanja na izvršni privilegij bivšega predsednika v Bannonovem primeru ne more potrditi.

Bannon namreč v času komunikacije s Trumpom pred napadom in po njem, ki jo želi pridobiti kongres, ni bil član vlade. Poleg tega je Biden ta privilegij oziroma imuniteto za preiskavo napada 6. januarja Trumpu in drugim odrekel.

Bannon je 5. januarja javno povedal, da bo naslednji dan v Washingtonu "izbruhnil cel hudič", in odbor želi izvedeti, kaj je vedel o morebitnih pripravah na napad.