Predstavniški dom ustavno obtožbo Trumpa poslal v senat

Predstavniški dom ameriškega kongresa je z 228 glasovi proti 193 potrdil resolucijo za posredovanje ustavne obtožbe predsednika ZDA Donalda Trumpa senatu, kjer se bo prihodnji teden začel sodni proces za njegovo odstavitev s položaja.

Predstavniški dom kongresa je z demokratsko večino ustavno obtožbo Trumpa potrdil že 18. decembra, vendar pa je predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi prenos obtožbe v senat zadržala in zahtevala pošten proces, ne le formalno oprostitev predsednika ZDA s pomočjo republikanske večine v senatu.

Za zdaj ni jasno, kaj je s tem pridobila ali izgubila, je pa vmes prišlo na dan še več obremenilnih informacij za Trumpa glede izsiljevanja Ukrajine z zadrževanjem vojaške pomoči za uvedbo preiskave demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna. Trump je želel le razglasitev preiskave zaradi domnevne korupcije, da bi mu to pomagalo na novembrskih volitvah, če bi demokrati Bidna izbrali za svojega predsedniškega kandidata.

Demokrati zahtevajo, da senat med sodnim postopkom zasliši dodatne priče, če se bo to res zgodilo, pa bo jasno prihodnji teden, ko bodo potekala glasovanja v senatu o nadaljevanju postopka. Demokrati želijo predvsem slišati nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost ZDA Johna Boltona.

Vmes so od sodelavca Trumpovega odvetnika dobili novo gradivo, ki potrjuje obtožnico in ga bodo skušali dodati v senatu. Med drugim gre za navedbe o zasledovanju in zastraševanju ameriške veleposlanice v Ukrajini Marie Yovanovitch, ki ni želela sodelovati v Trumpovih pritiskih na Ukrajino.

Pred glasovanjem ponavljanje starih argumentov

Pred današnjim glasovanjem o posredovanju ustavne obtožbe senatu je v predstavniškem domu potekala krajša razprava, med katero sta obe strani ponavljali argumente za in proti. Demokrati so ponovili, da imajo več kot dovolj dokazov za Trumpovo krivdo okrog zlorabe pooblastil in oviranja dela kongresa. Republikanci pa so ponavljali, da je vse skupaj zarota demokratov, čeprav niso predstavili nobenega argumenta ali priče o Trumpovi nedolžnosti.