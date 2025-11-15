Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Tajni poskusi: ženska spregovorila o tem, kako ji je CIA nadzorovala um

Montreal, 15. 11. 2025 14.59 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
38

Lana Ponting je le ena od tisočih ljudi, na katerih so na inštitutu Allan Memorial izvajali poskuse v okviru vrhunsko zaupnih raziskav CIE o nadzoru uma. Bila je stara komaj 16 let, ko so jo hospitalizirali. Zdaj je ena od dveh imenovanih tožnic v skupinski tožbi v imenu kanadskih žrtev teh poskusov.

Tajni poskusi CIE so znani kot MK-Ultra.
Tajni poskusi CIE so znani kot MK-Ultra. FOTO: Shutterstock

Prva stvar, katere se Lana Ponting spominja v zvezi z inštitutom Allan Memorial, nekdanjo psihiatrično bolnišnico v Montrealu v Kanadi, je vonj, ki je bil skoraj medicinski. "Videz kraja mi ni bil všeč. Ni bil videti kot bolnišnica," se je spomnila za BBC. Inštitut je za mesec dni aprila 1958 postal njen dom, potem ko je sodnik takrat 16-letnici odredil zdravljenje zaradi "neposlušnega" vedenja.

Preučevali učinke drog, elektrošokov, tehnik pranja možganov ...

Kot je navedeno v njenih zdravstvenih spisih, ki jih je pridobila šele pred kratkim, je Pontingova bežala od doma in se družila s prijatelji, ki jih starši niso odobravali. "Bila sem povsem navadna najstnica," razloži.

Projekt je preučeval učinke psihedeličnih drog, kot je LSD, elektrošokov in tehnik pranja možganov na ljudeh brez njihove privolitve.
Projekt je preučeval učinke psihedeličnih drog, kot je LSD, elektrošokov in tehnik pranja možganov na ljudeh brez njihove privolitve. FOTO: Shutterstock

Toda sodnik jo je poslal v Allan, ker je nevede postala udeleženka tajnih poskusov CIE, znanih kot MK-Ultra. Projekt je preučeval učinke psihedeličnih drog, kot je LSD, elektrošokov in tehnik pranja možganov na ljudeh brez njihove privolitve. Vključenih je bilo več kot 100 ustanov (med njimi bolnišnice, zapori, šole) v ZDA in Kanadi.

V Allanu je raziskovalec z univerze McGill, dr. Ewen Cameron, paciente omamljal z zdravili in jih silil poslušati posnetke – včasih tisočkrat – v postopku, ki ga je imenoval "raziskovanje". Pontingovi je predvajal isto zvočno posneto sporočilo. "Predvajalo se je znova in znova: ti si pridno dekle, ti si slabo dekle," se spominja. 

Tehnika je bila oblika t. i. "psihičnega vodenja" (v prevodu psychic driving), pravi doktorska študentka Jordan Torbay, ki je preučevala Cameronove poskuse in njihove etične posledice. "Z umskimi procesi pacientov so manipulirali," pravi ter dodaja, da je Cameron proučeval tudi učinke uspaval, prisilne senzorične deprivacije in umetno povzročene kome.

Zdravstveni zapisi kažejo, da so Pontingovi dajali LSD ter zdravila, kot so natrijev amital, barbiturat, desoksin, poživila in didušikov oksid (smejalni plin).

Kruta resnica o poskusih MK-Ultra je prišla na dan v 70. letih. Od takrat je več žrtev poskušalo tožiti ZDA in Kanado. Tožbe v ZDA so bile večinoma neuspešne, vendar je leta 1988 kanadski sodnik odredil, da mora ameriška vlada devetim žrtvam plačati po 67.000 dolarjev (približno 57.600 evrov). Leta 1992 je kanadska vlada 77 žrtvam izplačala 100.000 kanadskih dolarjev (približno 61.300 evrov), vendar pri tem ni priznala odgovornosti.

'Včasih se sredi noči zbudim s krikom'

Dolga desetletja je Pontingova čutila, da je z njo nekaj narobe, vendar podrobnosti svoje vpletenosti v poskuse ni izvedela vse do pred kratkim. 

Danes je babica štirim vnukom, a pravi, da je vse življenje trpela posledice svojega časa v Allanu. Vse življenje je morala jemati številna zdravila za spopadanje z duševnimi težavami, ki jih pripisuje času v Allanu, pa tudi ponavljajočim se nočnim moram. "Včasih se sredi noči zbudim s krikom zaradi tega, kar se je zgodilo," je dejala.

Bolnišnica Royal Victoria in univerza McGill nista želeli komentirati primera, ker je še vedno v sodnem postopku. Vlada je BBC usmerila na poravnavo iz leta 1992, za katero je dejala, da je bila sklenjena iz "humanitarnih" razlogov in brez priznanja pravne odgovornosti. 

cia eksperimenti nadzor uma
Naslednji članek

Trump ukinil carine na govedino in gnojila, kavo, kakav, čaje ...

Naslednji članek

Po izvolitvi Mamdanija: 'Nihče ne kliče selitvenih tovornjakov'

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (38)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lens
15. 11. 2025 19.36
Prevod je katastrofalen!
ODGOVORI
0 0
Rainbow warrior
15. 11. 2025 19.32
No saj počasi se bodo začele razkrivati vse svinjarije ki so jih počele CIA, FBI in ostale agencije na tri črke, še bolj pa bo veselo, ko se bo začelo razkrivati, kdo vse je bil v te svinjarije vpleten.
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
15. 11. 2025 19.31
AmerikA
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
15. 11. 2025 19.28
Kaj pa na počno danes???
ODGOVORI
0 0
Volodimir Z.
15. 11. 2025 19.21
+0
Norija korone ni nič drugega...
ODGOVORI
1 1
yanay
15. 11. 2025 19.20
+3
Pranje možganov poteka že stoletja. Med prvimi ponudniki "pranja možganov" je nedvomno krščanska cerkev, pa tudi druge religije se tega poslužujejo, predvsem radikalni muslimani so pojem za to. Vera bi morala biti osebna stvar, ne pa, da posamezniki, ki so menda "poklicani" od Boga in manipulirajo z množicami, ter ustvarjajo pogoje, da je čreda brez svojega mišljenja! Pri nas pa pranje možganov poteka dnevno, saj kar naprej poslušamo do levih, samo da ni Janša, od desnih pralcev možganov pa, da je Slovenija polna komunajzarjev, kar je pravzaprav res! Le, da pri tem gladko spregledajo, da imajo v svojih vrstah cel kup deklariranih komunistov, ki so spremenili barvo!
ODGOVORI
3 0
MasteRbee
15. 11. 2025 19.30
vera uči samo dobro, leva agenda je pa res postala izprijena.
ODGOVORI
0 0
2mt8
15. 11. 2025 19.19
+3
Tito še 45 let po svoji smrti nadzoruje um trenutne slovenske oblasti.
ODGOVORI
3 0
MladInPerspektiven
15. 11. 2025 19.30
Ja RES je najbolj nadzoruje um gologlavega petelina- Maršala 2 VEČNEGA
ODGOVORI
0 0
2mt8
15. 11. 2025 19.33
Otroci partijskih funkcionarjev so v Svobodi, Levici, SD. Titoisti.
ODGOVORI
0 0
Martinović
15. 11. 2025 19.07
+2
Pravna država in vladavina prava!
ODGOVORI
2 0
Podlesničar
15. 11. 2025 19.06
-3
Me močno spominjajo na Ivanove ovce... samo one se ne pritožujejo, ampak še bolj beketajo 😂
ODGOVORI
1 4
Rainbow warrior
15. 11. 2025 19.33
Kaj pa Golobove ovce kot si ti?
ODGOVORI
0 0
9876543
15. 11. 2025 19.03
+0
Pri nas gre za podobno pranje možganov s strani medijev v smislu "samo da ni Janša" , a so ljudje na srečo spregledali. Sicer pa so to dolga leta zanikali te poskuse, kot zanikajo sejanje oblakov, svetlenje morja, frekvenčno delovanje,... - se spomnim ,kako so nas prepričevali, da so antene nujno potrebne za delovanje železnic, čeprav so po nekod ljudje celo stavkali proti postavitvi. Kaj vse verjamemo in kaj vse mediji za dovolj velik denar pometejo pod preprogo (z izjemo izjemne Erike). Sedaj si pa predstavljajte Ukrajino, Gruzijo, Azerbajdžan,...kjer so ameri kot "pomoč" ustanovili ducate medicinskih ustanov z nekaj nadstropji v globino.
ODGOVORI
3 3
Rainbow warrior
15. 11. 2025 19.36
Ja zanimivo, ne v višino, ampak v globino. Pod zemljo je pač radovednim marsikaj skrito...
ODGOVORI
0 0
3320.
15. 11. 2025 19.02
+1
Pa to ni novica že vsaj 40 let.
ODGOVORI
1 0
Rainbow warrior
15. 11. 2025 19.36
Za Slovence očitno je.
ODGOVORI
0 0
2mt8
15. 11. 2025 18.59
+4
V Severni Koreji en sam človek nadzoruje um 30 milijonov ljudi! Kaj boste pa na to rekli?
ODGOVORI
6 2
proofreader
15. 11. 2025 19.03
+5
TITO nekatere nadzira še po smrti in vpliva na njihovo razmišljanje.
ODGOVORI
6 1
Njapo
15. 11. 2025 19.14
-1
Da je faca
ODGOVORI
0 1
symn
15. 11. 2025 18.48
+3
🤦 Žalost od spodnjih komentarjev, večinoma limitiranih boomerjev, ki povsod vidijo črno-belo. Kot moj tastari, katerega z lahkoto vržeš iz balansa z nekaj podvprašanji in te takoj posledično označi za komunista. 🤯 btw...Mind control programi (tajni ali povsem očitni) so namenjeni preprogramiranju podzavesti in fino bi bilo si malce razširiti obzorje...morda se še komu posveti, kako deluje družba, mediji, Sistem in njegov sociološki narativ, da se o tajnih službah raje ne pogovarjamo. 😳
ODGOVORI
4 1
Gram
15. 11. 2025 18.53
+5
Žrtev MK ultra je bilo na stotine.
ODGOVORI
5 0
proofreader
15. 11. 2025 18.44
-3
Pri nas delajo take poizkuse in stalno ponavljajo "samo da ni Janša".
ODGOVORI
4 7
Magic-G-spot
15. 11. 2025 18.33
-6
Levake se lahko zavoha brez tega da bi vedeli kako in kaj razmizmisljajo. Ne moreter jih zgresit pa ce ste slepi. :)
ODGOVORI
5 11
royayers
15. 11. 2025 18.40
+2
psihopatske janševike pa tu gor prepoznamo po branni dveh do treh besed
ODGOVORI
6 4
jablan
15. 11. 2025 18.45
-1
Po cem pa ti smrdis
ODGOVORI
3 4
MasteRbee
15. 11. 2025 18.28
+0
Veliko ljudi ima zmeden um. To je težko popraviti.
ODGOVORI
2 2
Jous
15. 11. 2025 18.23
+2
Saj v Slovenija je v N.a.t.u.?Potem pa imej zagotovilo, da ae pri nas pa to ne bi moglo zgoditi.
ODGOVORI
6 4
Animal_Pump
15. 11. 2025 18.18
-7
Pač...če to obvladajo...kapo dol. Treba je malo ljudem v možgane gledat, ker na same bedarije mislijo.Sploh ljubitelji vzhoda.
ODGOVORI
3 10
patogen
15. 11. 2025 17.57
-8
Levičarka, zagotovo. Te se nakdnadno spomnijo, da so žrtve poskusov. Ali cerkvenih, ali CIE. Diši jim pa denar, tako kot vsem levičarjem.
ODGOVORI
4 12
Tovariš Balki
15. 11. 2025 18.08
+9
Ja vse je izmišljotina...ameri tega ne bi nikol delal...pa to
ODGOVORI
10 1
jablan
15. 11. 2025 18.47
+2
Pohlepnesem disi denar ne glede levo desno
ODGOVORI
3 1
EU Dig. Cenzura
15. 11. 2025 17.19
+2
Ja to pa se sigurno de dogaja to je nemogoce bi rekli cepilci!!!
ODGOVORI
6 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330