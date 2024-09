S predvolilnim soočenjem se ameriška predsedniška kampanja bliža vrhuncu

Kamala Harris in Donald Trump se bosta v torek pomerila na prvem in morda edinem predvolilnem soočenju, ki bo zaradi izenačenosti in nepredvidljivosti predsedniške tekme morda odločilno. Harrisova, ki jo je včeraj z veliko mero sarkazma podprl ruski predsednik Vladimir Putin, se te dni pripravlja v osami, Donald Trump, ki ima raje improvizacijo kot priprave, pa v New Yorku poleg reševanja svojih sodnih težav predstavlja zamisli za vodenje države. Pri tem naj bi mu pomagal tudi Elon Musk.