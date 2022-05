Pregled najbolj smrtonosnih strelskih pohodov v ameriških šolah

Omenjena baza podatkov vključuje na stotine napadov na osnovne in srednje šole, v katerih so napadalci streljali na območju šole. Če ne štejemo napadalcev, je bilo v teh streljanjih ubitih najmanj 200 ljudi.

Tokratni strelski napad v mestu Uvalde je že najmanj 188. od leta 1970, kaže analiza New York Timesa na podlagi zbirke podatkov o streljanju v šolah K-12, ki jih zbira Center za domovinsko obrambo in varnost na pomorski podiplomski šoli. Hkrati gre za že drugo množično streljanje na šoli letos.

V srednji šoli v Houstonu je 17-letnik na strelskem pohodu ubil deset ljudi, večina je bila dijakov. Osumljenec je bil obtožen umora. Vodja policije je povedal, da so v šoli in njeni okolici našli tudi eksplozivne naprave. Po napadu so se zvrstili številni pozivi takratnemu predsedniku Donaldu Trumpu , naj končno kaj ukrene.

Leto 2005, Minnesota – devet mrtvih

16-letni dijak je leta 2005 najprej doma ubil svojega dedka in njegovo partnerico, nato pa je odšel v bližnjo srednjo šolo Red Lake ter ubil pet učencev, učitelja in neoboroženega varnostnika. Po napadu je ubil še sebe.

Leto 1989, Kalifornija – pet mrtvih

Streljanje v osnovni šoli Cleveland (znano tudi kot streljanje na šolskem dvorišču Stocktona ali pokol v šoli Cleveland) se je zgodilo 17. januarja 1989 v osnovni šoli v Stocktonu v Kaliforniji. 25-letnik z dolgo kriminalno zgodovino je ubil pet učencev, še 32 jih je ranil. Ko je na kraj prispela policija, se je ustrelil v glavo. Njegove žrtve so bile večinoma begunci iz jugovzhodne Azije.

Leto 1998, Arkansas – pet mrtvih

24. marca 1998 sta 13- in 11-letnik streljala na svoje sošolce in učitelje v Jonesboru v Arkansasu. 11-letnik je učitelja prosil, da ga opraviči od ure, nato pa sprožil požarni alarm in stekel k 13-letniku, ki ga je čakal na približno 100 metrov oddaljenem gozdnatem območju v bližini šolske telovadnice. Ko so ostali učenci pritekli iz učilnice, sta začela streljati nanje. Ubila sta štiri učence in učitelja, ranjenih je bilo še deset otrok. Policija je kasneje v nujnem ukradenem kombiju našla trinajst kosov polno nabitega strelnega orožja, prav tako sta imela samostrel in več lovskih nožev. Vse orožje sta vzela iz osebnega arzenala ene od njunih družin.

Leto 2006, Pensilvanija – pet mrtvih

2. oktobra 2006 so streli odjeknili v šoli West Nickel Mines. Šlo je za amiško enosobno šolo v eni izmed vasi v okrožju Lancaster v Pensilvaniji. Napadalec je učence zajel kot talce in ustrelil deset deklic, starih med 6 in 13 let, od tega jih je pet ubil. Storilec je nato v šoli naredil samomor. V medijih je takrat še nekaj časa odmeval odziv amiške skupnosti, ki je poudarjala pomen odpuščanja. Šolo so porušili in zgradili novo.