To je že drugi večji izpad v dveh letih, ki je prizadel potnike na letališču Heathrow, sedmem najbolj prometnem letališču na svetu po številu potnikov v letu 2025, kažejo podatki Mednarodnega letališčnega sveta. Lani je skozi letališče potovalo več kot 84 milijonov ljudi.
Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je sporočil, da je zaradi težave prišlo do motenj v letu 65.000 njegovih potnikov in da so odpovedali več kot 50 rednih letov.
"Pričakuje se, da se bodo motnje v prometu nadaljevale," so sporočili z letališča Heathrow. Tehnična težava naj bi bila odpravljena, vendar zamude na letališčih še vedno trajajo. Odprava težave "je trajala dlje, kot smo upali," so v izjavi sporočili iz NATS, vodilnega britanskega ponudnika storitev kontrole zračnega prometa.
"Vemo, da je to zelo frustrirajoče, in se brez zadržkov opravičujemo," so dejali v NATS in dodali, da zdaj sistem deluje normalno in si prizadeva odpraviti zaostanke pri letih.
Družbena omrežja so preplavile objave potnikov, ki so izražali nezadovoljstvo in delili fotografije ogromnih množic, ki so se vile po letaliških dvoranah.
Eden od uporabnikov X je to označil za "najbolj stresno in razočarajočo izkušnjo", kar so jih imeli s katerim koli prevozom, in dodal, da je British Airways ponudil nadomestni "24-urni 4-letni tranzit za 2 uri in pol dolg let v Rim".
Josie Donoghue je za tri ure obtičala na letalu na letališču Gatwick, preden je bil njen let Ryanaira na Irsko odpovedan, poroča tiskovna agencija Associated Press. "Prehod skozi to letališče je bil kot poskus pobega iz Alcatraza," je povedala tiskovni agenciji. "Tam spodaj je preprosto prava nočna mora. To je edina beseda, s katero to lahko opišem."
Posledice odpovedi so čutili tudi v drugih državah. Air India je v izjavi na X sporočila, da je izpad prisilil vodilnega indijskega prevoznika, da je "preusmeril, odložil ali odpovedal več letov". Qatar Airways je prav tako opozoril na zamude in morebitno preusmeritev letov v Združeno kraljestvo in iz njega.
V torek je glavni operativni direktor Ryanaira Neal McMahon pozval glavnega izvršnega direktorja NATS Martina Rolfeja k odstopu.
Od incidenta leta 2023 so britanska letališča vsako leto doživela večje izpade. Lani je bilo letališče Heathrow zaprto po "večjem izpadu električne energije", ki ga je povzročil velik požar v bližini. Zaprtje je povzročilo potovalni kaos po vsem svetu, prizadetih je bilo na tisoče letov. Finančne izgube zaradi zaprtja naj bi znašale več sto milijonov funtov.
Leta 2024 pa je globalni izpad programske opreme IT povzročil obsežne zamude in operativne težave na letališčih po vsem svetu.
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