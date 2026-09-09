'Prehod skozi to letališče je bil kot poskus pobega iz Alcatraza'

To je že drugi večji izpad v dveh letih, ki je prizadel potnike na letališču Heathrow, sedmem najbolj prometnem letališču na svetu po številu potnikov v letu 2025, kažejo podatki Mednarodnega letališčnega sveta. Lani je skozi letališče potovalo več kot 84 milijonov ljudi.

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je sporočil, da je zaradi težave prišlo do motenj v letu 65.000 njegovih potnikov in da so odpovedali več kot 50 rednih letov.

"Pričakuje se, da se bodo motnje v prometu nadaljevale," so sporočili z letališča Heathrow. Tehnična težava naj bi bila odpravljena, vendar zamude na letališčih še vedno trajajo. Odprava težave "je trajala dlje, kot smo upali," so v izjavi sporočili iz NATS, vodilnega britanskega ponudnika storitev kontrole zračnega prometa.

"Vemo, da je to zelo frustrirajoče, in se brez zadržkov opravičujemo," so dejali v NATS in dodali, da zdaj sistem deluje normalno in si prizadeva odpraviti zaostanke pri letih.

Družbena omrežja so preplavile objave potnikov, ki so izražali nezadovoljstvo in delili fotografije ogromnih množic, ki so se vile po letaliških dvoranah.