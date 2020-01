Preiskava Kobejeve nesreče: našli vseh devet trupel

Vest o tem, da so preiskovalci uspeli najti vseh devet trupel, so potrdili ogledniki iz losangeleškega okrožja. Prva tri trupla so sicer našli že v nedeljo, iskanje preostalih šestih pa so nadaljevali v ponedeljek in danes. Posmrtne ostanke so prepeljali v Forenzični znanstveni center v Los Angelesu. Kot so sporočili, identifikacija ponesrečenih še poteka.

Preiskovalci so že v ponedeljek začeli pregledovati razbitine helikopterja in območje, ki je težko dostopno. Preiskujejo vse dejavnike, vključno z zgodovino pilota, evidenco o vzdrževanju helikopterja … A največjo pozornost so usmerili v vremenske pogoje, ki so bili neustrezni za letenje. Bryantov helikopter je imel sicer posebno dovoljenje v slabših razmerah, poroča New York Times. A vremenske razmere v Los Angelesu so bile v času nesreče izjemno slabe. Zaradi goste megle je losangeleška policija prizemljila vse helikopterje.

Podatki o letu, ki jih je pridobil ameriški TMZ, kažejo, da se je helikopter ameriškega košarkarja s prvimi težavami zaradi vremena soočil, ko so leteli nad losangeleškim živalskim vrtom. Območje so obkrožili najmanj šestkrat pri zelo nizki višini, okoli 270 metrov nad terenom. Kot piše TMZ, so verjetno čakali, da se razmere izboljšajo.