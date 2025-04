Preiskava korupcije v Evropskem parlamentu: obtožili osem oseb

Po racijah, ki so jih marca izvedli v Belgiji in na Portugalskem, je bilo v preiskavi suma korupcije sprva obtoženih pet ljudi. Dva človeka so od takrat pogojno izpustili na prostost, ostalim trem so namestili elektronske zapestnice. Belgijsko tožilstvo je v petek sporočilo, da so bili med 20. in 29. marcem obtoženi še trije osumljenci, ki ostajajo v zaporu. Podrobnosti o njihovi identiteti ni navedlo.

Obtožnice jih bremenijo korupcije, pranja denarja in sodelovanja v kriminalni združbi.