Tujina

Preiskava strmoglavljenja se nadaljuje: zakaj je v kabini zvonilo 25 sekund?

Kentucky, 08. 11. 2025 10.05 | Posodobljeno pred 56 minutami

Avtor
N.L.
Komentarji
9

Po strmoglavljenju tovornega letala podjetja UPS v Kentuckyju, v katerem je umrlo 14 ljudi, med njimi trije piloti, je podjetje zaradi previdnosti prizemljilo svoja letala MD-11. Letalo je strmoglavilo v industrijsko cono le nekaj sekund po vzletu, že pred tem pa se je v kabini oglasil zvonec, ki je zvonil vse do usodnega trčenja ob tla.

Industrijska cona, kamor je strmoglavilo letalo
Industrijska cona, kamor je strmoglavilo letalo FOTO: AP

Letala McDonnell Douglas MD-11 po smrtonosni nesreči prizemljuje tudi podjetje FedEx, ki bo opravilo varnostne preglede letal. "Odločitev smo sprejeli na podlagi priporočil proizvajalca letal," so v petek zvečer zapisali v podjetju UPS. 

Letalo McDonnell Douglas MD-11, ki je bilo na poti v Honolulu na Havajih, je v torek vzletelo z zasebnega letališča podjetja UPS, ki ima v Louisvillu svoj globalni center za letalski tovorni promet in je največji objekt za sortiranje paketov na svetu.

Preiskava nesreče še traja, doslej so ugotovili, da je snemalnik zvoka v pilotski kabini posnel oglašanje zvonca, ki se je začel vsega 37 sekund po tem, ko je pilot javil, da so motori letala dosegli moč za vzlet. Piskanje zvonca, ki je najverjetneje opozarjal na požar, je trajalo 25 sekund oziroma do usodnega trka s tlemi. 

Preiskovalci sicer že vedo, da je med vzletom prišlo do požara v levem krilu letala, zaradi česar bise lahko oglasili zvonci. Našli so tudi črni skrinici. 

Letalo je strmoglavilo v industrijsko cono in ker je bilo na njem še vse gorivo, je izbruhnil ogromen požar. Umrli so trije piloti, med smrtnimi žrtvami so tudi delavci podjetja za reciklažo odpadnih kovin, kamor je zgrmelo letalo. 

Preiskovalci si pri ugotavljanju okoliščin pomagajo tudi s posnetki prič. Številni so namreč strmoglavljenje posneli s telefoni, nesrečo so ujele tudi varnostne kamere na zgradbah in v avtomobilih. 

Središče UPS Worldport zaposluje več tisoč delavcev, dnevno opravijo 300 letov in razvrstijo več kot 400.000 paketov na uro.

UPS strmoglavljenje letala MD-11 preiskava nesreče Kentucky
