Preiskava strmoglavljenja se nadaljuje: zakaj je v kabini zvonilo 25 sekund?

Letala McDonnell Douglas MD-11 po smrtonosni nesreči prizemljuje tudi podjetje FedEx, ki bo opravilo varnostne preglede letal. "Odločitev smo sprejeli na podlagi priporočil proizvajalca letal," so v petek zvečer zapisali v podjetju UPS.
Letalo McDonnell Douglas MD-11, ki je bilo na poti v Honolulu na Havajih, je v torek vzletelo z zasebnega letališča podjetja UPS, ki ima v Louisvillu svoj globalni center za letalski tovorni promet in je največji objekt za sortiranje paketov na svetu.
Preiskava nesreče še traja, doslej so ugotovili, da je snemalnik zvoka v pilotski kabini posnel oglašanje zvonca, ki se je začel vsega 37 sekund po tem, ko je pilot javil, da so motori letala dosegli moč za vzlet. Piskanje zvonca, ki je najverjetneje opozarjal na požar, je trajalo 25 sekund oziroma do usodnega trka s tlemi.
Preiskovalci sicer že vedo, da je med vzletom prišlo do požara v levem krilu letala, zaradi česar bise lahko oglasili zvonci. Našli so tudi črni skrinici.
Letalo je strmoglavilo v industrijsko cono in ker je bilo na njem še vse gorivo, je izbruhnil ogromen požar. Umrli so trije piloti, med smrtnimi žrtvami so tudi delavci podjetja za reciklažo odpadnih kovin, kamor je zgrmelo letalo.
Preiskovalci si pri ugotavljanju okoliščin pomagajo tudi s posnetki prič. Številni so namreč strmoglavljenje posneli s telefoni, nesrečo so ujele tudi varnostne kamere na zgradbah in v avtomobilih.
Središče UPS Worldport zaposluje več tisoč delavcev, dnevno opravijo 300 letov in razvrstijo več kot 400.000 paketov na uro.
