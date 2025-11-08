Preiskava strmoglavljenja se nadaljuje: zakaj je v kabini zvonilo 25 sekund?

Letala McDonnell Douglas MD-11 po smrtonosni nesreči prizemljuje tudi podjetje FedEx, ki bo opravilo varnostne preglede letal. "Odločitev smo sprejeli na podlagi priporočil proizvajalca letal," so v petek zvečer zapisali v podjetju UPS.

Letalo McDonnell Douglas MD-11, ki je bilo na poti v Honolulu na Havajih, je v torek vzletelo z zasebnega letališča podjetja UPS, ki ima v Louisvillu svoj globalni center za letalski tovorni promet in je največji objekt za sortiranje paketov na svetu.

Preiskava nesreče še traja, doslej so ugotovili, da je snemalnik zvoka v pilotski kabini posnel oglašanje zvonca, ki se je začel vsega 37 sekund po tem, ko je pilot javil, da so motori letala dosegli moč za vzlet. Piskanje zvonca, ki je najverjetneje opozarjal na požar, je trajalo 25 sekund oziroma do usodnega trka s tlemi.