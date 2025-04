Preiskava nesreče se zapleta: helikopter ni imel črne skrinjice

V soboto so potapljači iz reke Hudson, kamor je strmoglavil helikopter, še vedno dvigovali razbitine. Iz vode so sicer že potegnili pilotsko kabino, sprednji del repnega nosilca in stabilizator, medtem ko glavnega rotorja helikopterja, menjalnika in večjega dela repnega nosilca še vedno niso našli.

Preiskovalci Agencije za varnost v prometu so že začeli z analizo uničenega helikopterja Bell 206 L-4 in ugotovili, da helikopter ni bil opremljen s snemalniki letenja. "V helikopterju nismo našli nobenih videorekorderjev ali kamer, prav tako ne nobene avionike, ki bi zabeležila informacije, ki bi jih lahko uporabili v preiskavi," so o poteku preiskave zapisali v agenciji. Avionika je sicer skupek elektronskih sistemov, ki omogočajo komunikacijo, navigacijo in avtomatizacijo leta ter prikazujejo različne podatke.

Agencija se je že sestala z upravljalcem helikopterja - družbo New York Helicopter Charter Inc., da bi pregledali operativno dokumentacijo, postopke in sisteme upravljanja varnosti ter izkušnje pilota. Preiskovalci so pregledali tudi dva druga njihova helikopterja.

Ugotovili so, da so zadnji tehnični pregled na helikopterju opravili 1. marca, na dan nesreče pa je helikopter opravil sedem letov, na osmem se je ponesrečil.