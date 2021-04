Preiskava potrdila: Sirija je v napadu uporabila kemično orožje

Preiskovalci OPCW v poročilu potrjujejo, da so sirske zračne sile v napadu 4. februarja 2018 uporabile kemično orožje. Z vojaškega helikopterja so namreč odvrgli sod, ki je izpustil klor nad večjo površino. Prizadetih je bilo najmanj 12 posameznikov.

Preiskovalci so zaslišali priče, analizirali vzorce, preučili simptome žrtev in satelitske posnetke, preden so spisali poročilo.

To je drugo poročilo ekipe strokovnjakov, ki jo je vzpostavil OPCW za raziskavo uporabe kemičnega orožja v Siriji. Ekipa je prvo poročilo izdala pred enim letom, ko je ugotovila, da je sirski režim predsednika Bašarja Al Asada uporabil sarin in klor v dveh napadih spomladi leta 2017.

OPCW je vzpostavil ekipo kljub močnemu nasprotovanju Damaska in Moskve, ki podpira Asada. Strokovnjaki imajo namreč moč pripisati odgovornost za napad, medtem ko lahko organizacija le potrdi, da se je zgodil kemični napad. Sirija sicer vztraja pri tem, da ni uporabila kemičnega orožja in da je vse kemično orožje izročila v okviru dogovora iz leta 2013.

Države članice bodo kasneje ta mesec glasovale, ali bodo proti Siriji uvedle sankcije, med drugim bi ji lahko začasno odvzele pravico do glasovanja.