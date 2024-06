Preiskava ponesrečene podmornice Titan: 'Vse, kar so trdili, je laž'

Kmalu po smrtonosni nesreči podmornice Titan, ki se je zgodila pred slabim letom, je po spletu začel krožiti domnevni prepis komunikacije med podmornico in matično ladjo. Glede na ta prepis, naj bi potniki malo pred nesrečo izvedeli, da bo se bo vsak čas zgodila implozija. Zdaj pa je po poročanju New York Timesa vodja skupine, ki preiskuje katastrofo, povedal, da je celoten prepis izmišljen.

"Prepričan sem, da gre za lažen zapis. Vse je izmišljeno," je sporočil stotnik Jason D. Neubauer, upokojeni član ameriške obalne straže, ki je junija lani sprožila preiskavo implozije, in predsednik preiskovalnega odbora marincev.

Prepis, ki je zakrožil po spletu, nakazuje na to, da so bili potniki podmornice seznanjeni s številnimi alarmi, ki so se zaradi tehničnih težav aktivirali na plovilu, in da so o tem tudi pravočasno obvestili matično ladjo. Zapis je vseboval tudi razne kratice in tehnične besede, kar naj bi poročilo naredilo še bolj prepričljivo. "Prepis je nekdo naredil dovolj verodostojen," ocenjuje Neubauer, čeprav dodaja, da so zabeleženi tudi domnevni trenutki tišine, kar se mu zdi sumljivo, saj je matična ladja Polar Prince ves čas skušala vzpostaviti komunikacijo s podmornico.

Ameriški preiskovalci naj bi dobili dejanske zapise komunikacije med ladjo in podmornico, vendar jih niso razkrili javnosti. Neubauer je dejal, da njegova ekipa "ni našla nobenega dokaza", da so se Titanovi potniki zavedali bližajoče se implozije. Po eni strani je to lahko uteha za svojce petih umrlih, saj zdaj vedo, da njihovi najbližji pred smrtjo niso trpeli. Neubauer je dodal, da je preiskava implozije Titana ena najkompleksnejših, kar jih je opravil v več desetletjih svojega življenja, končno poročilo o nesreči pa bi lahko zaradi "številnih zapletov" končali šele v naslednjih dveh do treh letih.

Kdo je bil v podmornici? Najmlajši potnik je bil 19-letni Suleman, na podmornici pa je spremljal svojega očeta, pakistansko-britanskega poslovneža Šahzado Davuda. Z njima so bili še ustanovitelj podjetja Oceangate Stockton Rush, pustolovec in miljarder Hamish Harding ter 73-letni francoski raziskovalec Paul Henri Nargeolet, ki je znan kot 'gospod Titanik' .

Posadka podmornice Titan FOTO: Profimedia

Podmornica, ki je turiste vozila na ogled razbitin Titanika Spomnimo, da je podmornica sprejela do pet ljudi, med njimi so kapitan, vodič in trije gostje. Celoten potop do razbitine, vključno s spustom in vzponom, naj bi trajal osem ur, običajno pa se je potopila s štiridnevno zalogo kisika. OceanGate Expeditions tovrstno potovanje s podmornico trži kot "priložnost, da stopijo izven vsakdanjega življenja in odkrijejo nekaj resnično izjemnega". Za mesto na osemdnevni ekspediciji svojim gostom zaračunavajo 250.000 dolarjev (slabih 230.000 evrov).