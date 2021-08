Preiskava potrdila več primerov Cuomovega spolnega nadlegovanja

Preiskava, ki je trajala pet mesecev in sta jo vodila dva neodvisna pravnika, je zajela pogovore s 179 osebami. Ugotovila je, da je bila Cuomova vlada "delovno okolje, sovražno do žensk" ter polno strahu in ustrahovanja. Izjave so dale ženske, ki so Cuoma obtožile nadlegovanja, sedanji in nekdanji sodelavci v vladi, državni policisti in drugi, ki so imeli redne stike z guvernerjem.

"Ti pogovori in dokazi so razkrili zelo zaskrbljujočo, vendar jasno podobo: guverner Cuomo je spolno nadlegoval sedanje in nekdanje uslužbenke ter s tem kršil državne in zvezne zakone," je na novinarski konferenci povedala Jamesova. Dodala je, da je njena preiskava tako končana, vendar pa ni podala kazenske ovadbe. Njene dokaze lahko uporabijo lokalni tožilci.

Nadlegoval celo državno policistko

Poleg nadlegovanja je preiskava potrdila primer maščevanja nekdanji uslužbenki, ki ga je obtožila, da jo je nadlegoval. Preiskava je odkrila, da je Cuomo spolno nadlegoval tudi ženske zunaj svoje vlade. Prvič doslej je objavljena obtožba, da je Cuomo spolno nadlegoval celo državno policistko, ki je bila zadolžena za njegovo varnost. Povedala je, da jo je otipaval po trebuhu in hrbtu, jo poljubljal na lica, spraševal, zakaj ne nosi krila, in jo prosil za pomoč pri iskanju ljubimke.