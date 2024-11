Preiskava prevozov na volišča, volilna komisija tarča kibernetskega napada

V Moldaviji danes poteka drugi krog predsedniških volitev, v katerem se merita sedanja proevropska predsednica Maia Sandu in nekdanji državni tožilec Alexander Stoianoglo , ki ga podpirajo proruski socialisti. Volitve mnogi vidijo kot izbiro med evropsko prihodnostjo in vrnitvijo pod ruski vpliv.

Moldavci namreč volijo tudi v drugih državah in na enem od posnetkov, ki je zakrožil na družbenih medijih, številni potniki na letalu dvigajo v zrak svoj potni list. Beloruska tiskovna agencija Belta je poročala, da je v Belorusiji pristalo letalo z Moldavci iz Moskve. Iz Rusije naj bi se moldavski državljani odpravili glasovat tudi v Azerbajdžan in Turčijo.

Moldavska policija je sicer sporočila, da obstajajo utemeljeni sumi organiziranih prevozov volivcev na volišča tako doma kot v tujini. Zaradi tega so sprožili preiskavo, saj je volivce kaznivo organizirano voziti na volišča. Cilj preiskave je ohraniti "integriteto volilnega procesa in zagotoviti, da je vsak glas izražen svobodno, brez pritiska ali nedovoljenega vpliva", navedbe moldavske policije povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Volišča bodo danes v državi s približno 2,5 milijona prebivalci odprta od 7. do 21. ure po lokalnem času (od 6. do 20. ure po srednjeevropskem času). Kot so sporočile volilne oblasti v Kišinjevu, so se vsa volišča odprla brez zamud. Prve delne rezultate je pričakovati že uro po zaprtju volišč. Po poročanju tujih tiskovnih agencij se obeta tesen izid, saj je Stoianoglo uspel pridobiti podporo drugih poraženih kandidatov.

Na vprašanje agencije Belga so volivci zatrjevali, da so prišli oddat svoj glas v Minsk zaradi omejitev v Rusiji, kjer naj bi bili odprti le dve volišči. Po nekaterih navedbah naj bi bilo poleg tega v Moskvi razdeljenih le 10.000 glasovnic. Ruska tiskovna agencija Tass sicer poroča o spontanih potovanjih Moldavcev, ki naj bi bili pripravljeni leteti več ur in za to, da bi lahko oddali svoj glas, porabiti prihranke.

Moldavska proevropska predsednica že ves čas opozarja na vmešavanje Rusije, ki naj bi bilo tokrat brez primere in med drugim zajemalo množično kupovanje glasov. To naj bi med drugim vplivalo na referendum o evropski poti države minuli mesec, ko so volivci za las podprli vpis članstva v EU kot cilja v ustavo. Osrednja volilna komisija je sicer javila, da je bila tarča kibernetskega napada. Kot je na novinarski konferenci sporočila njena predsednica Angelica Caraman, je bila njena opravilnost začasno okrnjena, registracija volivcev je tako ponekod na voliščih trajala dlje kot običajno. V vmesnem času so že vnovič vzpostavili celovito delovanje sistema, je javila po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA.