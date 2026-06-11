Preiskava proti Ryanairu zaradi zaračunavanja sedežev za družine

Agencija za konkurenco in trge (CMA) po poročanju Sky News preučuje Ryanairjevo prakso, po kateri morajo starši za izbiro sedeža ob otroku doplačati približno 8 funtov (9,27 evrov) na let, čeprav pogoji prevoznika določajo, da morajo otroci, stari od dveh do 11 let, sedeti z vsaj enim od staršev.
Regulator preverja, ali gre za nepošten pogodbeni pogoj po britanski potrošniški zakonodaji. Poseben poudarek je tudi na morebitni uporabi t. i. postopnega zaračunavanja (drip pricing), ko se dodatni stroški razkrijejo šele proti koncu postopka nakupa. Takšna praksa je v Združenem kraljestvu nezakonita, saj morajo podjetja potrošnikom že vnaprej jasno prikazati končno ceno z vsemi neizogibnimi stroški.
CMA navaja, da naj bi bil Ryanair edini večji letalski prevoznik iz Združenega kraljestva, ki sistematično zaračunava takšno pristojbino. Hkrati priznava, da doplačilo ne velja na vseh letih in da so v nekaterih primerih starši z otroki lahko nameščeni skupaj brez dodatnih stroškov.
Ryanair preiskavo zavrača kot neutemeljeno, navaja Sky News. Družba trdi, da ne zaračunava sedenja otrok ob starših, temveč da doplačilo velja le za odrasle, ki izberejo rezerviran sedež, pri čemer lahko brezplačno poleg sebe namestijo do štiri otroke na isti rezervaciji.
Preiskava je še v začetni fazi, CMA pa poudarja, da za zdaj ni sprejela nobenih zaključkov.
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