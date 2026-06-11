Preiskava proti Ryanairu zaradi zaračunavanja sedežev za družine

Agencija za konkurenco in trge (CMA) po poročanju Sky News preučuje Ryanairjevo prakso, po kateri morajo starši za izbiro sedeža ob otroku doplačati približno 8 funtov (9,27 evrov) na let, čeprav pogoji prevoznika določajo, da morajo otroci, stari od dveh do 11 let, sedeti z vsaj enim od staršev.

Regulator preverja, ali gre za nepošten pogodbeni pogoj po britanski potrošniški zakonodaji. Poseben poudarek je tudi na morebitni uporabi t. i. postopnega zaračunavanja (drip pricing), ko se dodatni stroški razkrijejo šele proti koncu postopka nakupa. Takšna praksa je v Združenem kraljestvu nezakonita, saj morajo podjetja potrošnikom že vnaprej jasno prikazati končno ceno z vsemi neizogibnimi stroški.