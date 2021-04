Republikanski kongresnik obtožen spolnih odnosov z mladoletnico

Gaetz je sicer vse obtožbe zanikal, vendar pa je za CNN priznal, da je v preteklosti plačeval ženskam, s katerimi je imel zmenke za polete, hotele in hrano. "Bil sem zelo radodaren partner in mislim, da želi nekdo iz tega narediti kriminalno dejanje," je dejal.

Zadnja štiri leta je republikanski kongresnik sicer odločno zagovarjal nekdanjega ameriškega predsednikaDonalda Trumpa, še posebej v času dveh ustavnih obtožb. Preiskava se je po poročanju New York Timesa sicer začela že lani, ko je ministrstvo še vedno vodil Trumpov pravosodni minister Bill Barr.

Axios med tem poroča, da naj bi Gaetz zaradi zaposlitve pri konservativne Fox Newsu že razmišljal o odhodu s kongresa. So pa obtožbe spodbudile, da so k odstranitvi kongresnika iz odbora za pravosodje parlamenta, vsaj do zaključka preiskave, že pozvali nekateri demokrati. Medtem pa najvišji republikanec v komisiji Jim Jordan meni, da to ni potrebno in da bi Gaetz moral ostati v komisiji.